Распадающееся на фракции ИГ начало бои с СДС в долине Евфрата

В последнее время стороны не вступали в боевые конфликты

На это были косвенные причины. ИГ вело тяжелые бои с сирийскими войсками Асада, а СДС строили укрепления и решали организационные вопросы.

Вероятно, бои возобновились после атаки СДС на населенный пункт Хаджин, являющийся крупным оплотов джихадистов в районе. Атака прошла при поддержке коалиции в рамках операции по установлению контроля в долине Евфрата. ИГ в ответ начало атаку на населённый пункт Бахра, до Этого подконтрольный СДС.

Есть и другая версия возобновлённого конфликта — это неудачные переговоры между группировками.

Исламистам предлагали покинуть обороняемый ими район и выехать в провинции Идлиб и Хама. Но приехавшие из Ирака боевики, воюющие на стороне ИГ, отказались покидать этот район.

Как сообщает канал Directorate 4, между боевиками ИГ, прибывшими в Сирию из Ирака и другими джихадистыми ИГ нарастают противоречия. О причинах конфликта достоверных данных нет, но известно, что в ИГ в данном регионе произошел фракционный раскол.

В одной из фракций находятся иностранные боевики Исламского государства. Одним из лидеров этой группы был Абу Тальха о смерти которого недавно сообщалось.

Пока что противоречия и конфликты удается нивелировать с помощью выстроенной системы шариатских судов.