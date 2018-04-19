Распадающееся на фракции ИГ начало бои с СДС в долине Евфрата 

В долине Евфрата, на востоке провинции Дейр-эз-Зор, возобновились бои между «Исламским государством» (Запрещённая в России организация) и «Сирийскими демократическими силами».
В последнее время стороны не вступали в боевые конфликты
На это были косвенные причины. ИГ вело тяжелые бои с сирийскими войсками Асада, а СДС строили укрепления и решали организационные вопросы.
Вероятно, бои возобновились после атаки СДС на населенный пункт Хаджин, являющийся крупным оплотов джихадистов в районе. Атака прошла при поддержке коалиции в рамках операции по установлению контроля в долине Евфрата. ИГ в ответ начало атаку на населённый пункт Бахра, до Этого подконтрольный СДС.
Есть и другая версия возобновлённого конфликта — это неудачные переговоры между группировками.
Исламистам предлагали покинуть обороняемый ими район и выехать в провинции Идлиб и Хама. Но приехавшие из Ирака боевики, воюющие на стороне ИГ, отказались покидать этот район.
Как сообщает канал Directorate 4, между боевиками ИГ, прибывшими в Сирию из Ирака и другими джихадистыми ИГ нарастают противоречия. О причинах конфликта достоверных данных нет, но известно, что в ИГ в данном регионе произошел фракционный раскол.
В одной из фракций находятся иностранные боевики Исламского государства. Одним из лидеров этой группы был Абу Тальха о смерти которого недавно сообщалось.
Пока что противоречия и конфликты удается нивелировать с помощью выстроенной системы шариатских судов.