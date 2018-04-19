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Баскская группировка ЭТА в ближайшие дни объявит о самороспуске
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Баскская группировка ЭТА в ближайшие дни объявит о самороспуске 

Вести.Ru 35 минут назад
В начале мая баскская террористическая группировка ЭТА в Испании объявит о своем роспуске. Все подробности, как ожидается, будут оглашены 23 апреля на пресс-конференции.
Группировка ЭТА (на баскском языке означает «Родина и свобода») — националистическая организация сепаратистов, выступающих за независимость Страны басков — региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции.
ЭТА основана 31 июля 1959 года как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек.
В 1998 году ЭТА объявила о прекращении террористической деятельности. В ответ власти освободили ряд активистов этой организации, но через 14 месяцев сепаратисты вышли из перемирия. В 2011 году ЭТА объявила последнее «бессрочное и всеобщее перемирие», а в 2017 году было заявлено об окончательном разоружении, сообщает РИА Новости.
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