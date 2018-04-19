Баскская группировка ЭТА в ближайшие дни объявит о самороспуске

В начале мая баскская террористическая группировка ЭТА в Испании объявит о своем роспуске. Все подробности, как ожидается, будут оглашены 23 апреля на пресс-конференции.

Группировка ЭТА (на баскском языке означает «Родина и свобода») — националистическая организация сепаратистов, выступающих за независимость Страны басков — региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции

ЭТА основана 31 июля 1959 года как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек.