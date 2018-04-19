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CNN: Болтон и Помпео ратуют за создание арабских стабилизационных сил в Сирии
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CNN: Болтон и Помпео ратуют за создание арабских стабилизационных сил в Сирии 

ТАСС 15 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и Майкл Помпео, выдвинутый Дональдом Трампом на должность госсекретаря, активно продвигают в администрации план формирования арабских стабилизационных сил на смену американскому ограниченному контингенту в Сирии. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, Болтон и Помпео предлагают привлечь к формированию таких сил прежде всего Египет, Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Их подразделениям, согласно замыслу, надлежит поддерживать стабильность в Сирии, в частности, и на Ближнем Востоке в целом после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Ее разгром позволит Вашингтону вывести своих военных из САР, пояснила телекомпания.
Источники, близкие к Белому дому, также сообщили телеканалу, что в администрации президента США активно обсуждают план налаживания переходного процесса в рамках урегулирования обстановки в Сирии. Такой курс даст Вашингтону основания для того, чтобы добиваться от своих союзников на Ближнем Востоке наращивания своего вклада в общие усилия. В данном случае Трампу предлагают убедить арабские государства помогать не только финансовыми средствами, но и выделением контингентов военнослужащих.
Как пишет телекомпания, первой о таком плане сообщила ранее газета The Wall Street Journal. Однако CNN удалось выяснить, что главными сторонниками плана выступают Болтон и Помпео.
Ранее глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел заявлял, что присутствие американских вооруженных сил в САР потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионах, возвращения мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся порядка 2 тыс. американских военнослужащих.
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