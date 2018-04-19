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СМИ: баскская террористическая группировка ЭТА объявит о самороспуске
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СМИ: баскская террористическая группировка ЭТА объявит о самороспуске 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Баскская террористическая группировка ЭТА в Испании намерена объявить о своем роспуске в течение первых выходных мая, сообщает в среду канал NTN24.
Как ожидается, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЭТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.
Несколькими годами ранее ЭТА объявила о полном и бессрочном перемирии, затем об отказе от вооруженной борьбы, а в 2017 году — об окончательном разоружении.
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.
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