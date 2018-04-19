Жертвы усатых тиранов

Почему после войны Сталин предал иранских курдов, а сын их лидера при подержке США стал президентом Иракского Курдистана? Кто такие езиды и чем они отличаются от других курдов? Когда советские курды считались неблагонадежным народом и как они живут в России сейчас? «Лента.ру» рассказывает о драматической судьбе самого древнего из разделенных народов мира.

Курды — это единственный крупный народ, до сих пор не имеющий собственной государственности. Во многом потому, что этому древнему этносу постоянно не везло с союзниками. Иран и Османская империя разделили курдские земли по Амасийскому договору 1555 года и по Зохабскому миру 1639 года. Как пишет современный исследователь Теймураз Авдоев, «такое деление положило начало формированию двух крупных курдских диалектных групп: курманджи (север) и сорани (юг)». Вопрос о независимости Курдистана впервые встал всерьез сто лет назад, после Первой мировой войны, когда распалась Османская империя. Однако Севрский мирный договор 1920 года, предусматривающий создание курдского государства, так и не вступил в силу, а европейские державы-победители не стали на этом настаивать. Так что курды по сей день разделены между Персией (Ираном), кемалистской Турцией и другими обломками Оттоманской Порты — Месопотамией ( Ираком ) и Сирией , созданными по соглашению Сайкса-Пико.

В результате курды надолго стали заложниками ближневосточной политики великих держав. После Первой мировой войны их предали Британия и Франция , а после Второй мировой они опрометчиво доверились Сталину. Как известно, во время Великой Отечественной войны СССР и Великобритания совместно оккупировали Иран, чтобы обеспечить поставки по ленд-лизу и не допустить усиления немецкого влияния в стране. В январе 1946 года при непосредственной поддержке советской оккупационной администрации в местах компактного проживания курдов на северо-западе Ирана была провозглашена Курдская народная республика (Мехабадская республика) во главе с Кази Мухаммедом и Мустафой Барзани.

До сих пор непонятно, чего тогда добивался Сталин: то ли присутствия советских войск в Иране сверх оговоренного с западными союзниками срока, то ли присоединения к Азербайджанской ССР северо-западных провинций Ирана, то ли построения на их территории марионеточного просоветского государства. За месяц до провозглашения Мехабадской республики в Тебризе было объявлено о создании Демократической Республики Азербайджан . В итоге авантюрная политика Москвы привела к первому полномасштабному конфликту бывших союзников по антигитлеровской коалиции — иранскому кризису 1946 года, ставшему одним из спусковых крючков начала холодной войны.

Весной 1946 года под давлением США и Великобритании Сталин приказал вывести советские войска из Ирана, и державшаяся на их штыках Мехабадская республика была обречена. В декабре 1946 года тегеранское правительство восстановило контроль над регионом. В марте 1947 года почти все руководство самопровозглашенной курдской республики публично повесили на центральной площади Мехабада. Единственным спасшимся был Мустафа Барзани, который вместе с верным ему отрядом укрылся на территории советского Азербайджана.

Советский разведчик-диверсант Павел Судоплатов позже вспоминал, что «прорвавшиеся через границу боевые отряды Барзани насчитывали до двух тысяч бойцов, с ними находилось столько же членов их семей. Советские власти сначала интернировали курдов и поместили в лагерь, а в 1947 году Абакумов приказал мне провести переговоры с Барзани и предложить ему и прибывшим с ним людям политическое убежище с последующим временным расселением в сельских районах Узбекистана , поблизости от Ташкента». Во время встречи с Судоплатовым Барзани заявил, что «за последние сто лет курды поднимали восемьдесят восстаний против персов, иракцев, турок и англичан, более чем в шестидесяти случаях обращались за помощью к России и, как правило, ее получали. Поэтому, по его словам, с их стороны вполне естественно обратиться к нам за помощью в тяжелое для них время, когда иранские власти ликвидировали Курдскую республику».

Его сын Масуд Барзани , спустя десять лет вернувшийся вместе с отцом в Ирак, впоследствии стал одним из главных врагов Саддама Хуссейна . После разгрома иракской армии в операции «Буря в пустыне» он повторил ошибку своего отца, поверив обещаниям Соединенных Штатов поддержать восстание иракских курдов в марте 1991 года. Лишь месяц спустя, когда власти Ирака утопили курдский бунт в крови и более миллиона человек сбежали в Иран и Турцию, американцы спохватились и приступили к операции «Provide Comfort», призванной остановить гуманитарную катастрофу в регионе. С 2005-го по 2017 год Барзани-младший был президентом автономного Иракского Курдистана — единственного на сегодня официального курдского государственного образования на Ближнем Востоке.

После «арабской весны» 2011 года вопрос о курдской государственности вновь стал актуальным. Сирия, где сейчас живет около двух миллионов курдов, в результате продолжающейся гражданской войны фактически перестала существовать как единое государство. Сирийские и иракские курды оказались самыми надежными союзниками коалиции, противостоящей так называемому «Исламскому государству» (запрещенному в России). Однако сейчас провозглашение независимого Курдистана даже на территории превратившихся в failed state («несостоявшиеся государства») Ирака и Сирии вряд ли возможно — по крайней мере до тех пор, пока против этого категорически выступают Иран и Турция. Обе эти страны небезосновательно опасаются роста курдского сепаратизма на своих территориях.

Отсутствие единой курдской государственности привело к тому, что этот древний этнос разобщен не только по племенному, но и по религиозному признаку. Как большинство ираноязычных народов, курды подверглись исламизации, однако некоторая их часть сохранила веру предков. Это езиды, наследники зороастризма — исконной религии Древнего Ирана.

История так сложилась, что одной из главных мировых религий стало христианство, хотя еще в начале нашей эры его серьезными конкурентами были зародившиеся в Персии митраизм и зороастризм. После арабского завоевания Персии в середине VII века их вытеснил ислам, и езиды остались одним из немногих народов Ближнего Востока, по-прежнему поклонявшихся Солнцу. Это им дорого стоило: в Средние века мусульманские фанатики неоднократно устраивали резню езидов. Главная их святыня — храм Лалеш, расположенный в Иракском Курдистане, в 60 километрах к северо-западу от города Мосула . Каждый езид обязан хотя бы раз в жизни приехать сюда во время Джамаи — ежегодной недели паломничества, проходящей в начале октября.

В 1915 году вместе с армянами, понтийскими греками и ассирийцами езиды стали жертвами геноцида в Османской империи. Достоверное число его жертв неизвестно до сих пор (современная Турция, как известно, официально геноцид не признает), но речь идет о сотнях тысяч. Одним из последствий этой резни стало массовое бегство езидов на территорию независимой Армении , а потом — в советское Закавказье, где отдельные группы их соплеменников проживали с начала XIX века.

Поначалу никаких проблем с советской властью у курдов не возникало. В июле 1923 года в составе Азербайджанской ССР на территории Нагорного Карабаха был создан Курдистанский уезд (Красный Курдистан) с административным центром в городе Лачин. Однако в 1930 году национальная политика большевиков резко изменилась, и курдскую автономию упразднили, национальные газеты закрыли, преподавание в школах на курдском языке прекратили. В 1937 году, в разгар Большого террора, постановлениями Совета Народных Комиссаров СССР множество курдских семей насильственно переселили из Армении и Азербайджана в Киргизию . Сотрудники НКВД арестовали национального героя курдов-езидов Джангир-агу, во время Первой мировой войны перешедшего вместе со своим полком на сторону России. В заключении он пробыл пять лет и, по официальной версии, умер в 1943 году в Саратовской тюрьме.

В августе 1944 года депортации в Казахстан и Среднюю Азию подверглись курды, проживающие в пограничных районах Грузии . Они разделили печальную судьбу других «неблагонадежных» народов: крымских татар, греков, амшенцев, турок-месхетинцев, чеченцев, балкарцев и калмыков. После 1956 года, во время хрущевской оттепели, курдов реабилитировали и позволили им жить свободно. В годы перестройки курдская общественность попыталась добиться от советского руководства восстановления курдской национальной автономии в Закавказье. И хотя в октябре 1990 года постановлением Верховного Совета СССР была создана комиссия для решения проблемы советских курдов, ни к каким результатам ее деятельность так и не привела. Спустя год распался Советский Союз, что окончательно похоронило эту идею.