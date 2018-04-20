СМИ: Китай объявил о завершении гуманитарного проекта в Ливане для беженцев из Сирии

ПЕКИН, 20 апреля. / ТАСС /. Правительство КНР объявило об успешном завершении гуманитарного проекта по оказанию продовольственной помощи беженцам из Сирии , нашедшим убежище на территории соседнего Ливана . Об этом сообщила в пятницу китайская газета Global Times.

По соглашению, подписанному со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН , в 2016 году Пекин обязался выделить $2 млн на закупку продовольствия для сирийских жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома в условиях нарастающего военного конфликта. Ровно $500 тыс. из данной суммы предоставлено на нужды беженцев, мигрировавших в Ливан — благодаря этим денежным средствам международной общественности удалось спасти от голода более 16 тыс. сирийцев.

По словам посла КНР в Бейруте Ван Кэцзяня, китайская сторона продолжит оказывать содействие беженцам из Сирии. Он также выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности в этой ближневосточной стране.