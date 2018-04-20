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СМИ: Китай объявил о завершении гуманитарного проекта в Ливане для беженцев из Сирии
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СМИ: Китай объявил о завершении гуманитарного проекта в Ливане для беженцев из Сирии 

ТАСС 17 минут назад
ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство КНР объявило об успешном завершении гуманитарного проекта по оказанию продовольственной помощи беженцам из Сирии, нашедшим убежище на территории соседнего Ливана. Об этом сообщила в пятницу китайская газета Global Times.
По соглашению, подписанному со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, в 2016 году Пекин обязался выделить $2 млн на закупку продовольствия для сирийских жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома в условиях нарастающего военного конфликта. Ровно $500 тыс. из данной суммы предоставлено на нужды беженцев, мигрировавших в Ливан — благодаря этим денежным средствам международной общественности удалось спасти от голода более 16 тыс. сирийцев.
По словам посла КНР в Бейруте Ван Кэцзяня, китайская сторона продолжит оказывать содействие беженцам из Сирии. Он также выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности в этой ближневосточной стране.
Китай периодически предоставляет помощь Дамаску для решения гуманитарных вопросов. С этой целью за последние семь лет Пекин подписал целую серию международных соглашений о поставках продовольствия сирийским беженцам, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения, Международным комитетом Красного Креста.
В мае прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти присоединятся к деятельности по обеспечению сирийской стороны продовольствием, и предложил программу, на реализацию которой в рамках инициативы «Один пояс — один путь» планируется выделить 2 млрд юаней (порядка $300 млн).
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