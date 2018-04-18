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Крымский агрохолдинг планирует поставлять пшеницу в Сирию
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Крымский агрохолдинг планирует поставлять пшеницу в Сирию 

ТАСС 57 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Крупный агрохолдинг «Скворцово» (Крым) планирует в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) обсудить с делегацией из Сирии возможность поставок в республику продовольственной пшеницы, сообщил в среду ТАСС гендиректор компании Игорь Полищук.
Правительственная делегация из Сирии в составе около 80 человек в среду впервые прибыла в Крым для участия в ЯМЭФ. Ожидается, что в рамках форума в Ялте пройдет конференция, участники которой обсудят экономическое развитие Сирии.
"В первую очередь [в ходе переговоров с делегацией] мы готовы предложить сирийскому бизнесу продовольственную пшеницу. Первые поставки будут объемом до 10 тыс. тонн, речь идет о первых контрактах на суммы в размере от 100 до 150 млн рублей", — рассказал Полищук.
Ранее сообщалось, что представители сирийской делегации предложили создать зерновой хаб в одном из портов Крыма.
Агрохолдинг «Скворцово» создан в 2002 году. Предприятие осуществляет полный (замкнутый) цикл производства сельхозпродукции: от поля до прилавка. Предприятие занимается производством зернобобовых культур, а также животноводческой продукции и глубокой мясопереработкой.
IV Ялтинский международный экономический форум будет работать с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». В рамках форума ожидается подписание соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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