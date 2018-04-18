Крымский агрохолдинг планирует поставлять пшеницу в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апреля. / ТАСС /. Крупный агрохолдинг «Скворцово» ( Крым ) планирует в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) обсудить с делегацией из Сирии возможность поставок в республику продовольственной пшеницы, сообщил в среду ТАСС гендиректор компании Игорь Полищук.

Правительственная делегация из Сирии в составе около 80 человек в среду впервые прибыла в Крым для участия в ЯМЭФ. Ожидается, что в рамках форума в Ялте пройдет конференция, участники которой обсудят экономическое развитие Сирии.

"В первую очередь [в ходе переговоров с делегацией] мы готовы предложить сирийскому бизнесу продовольственную пшеницу. Первые поставки будут объемом до 10 тыс. тонн, речь идет о первых контрактах на суммы в размере от 100 до 150 млн рублей", — рассказал Полищук.

Ранее сообщалось, что представители сирийской делегации предложили создать зерновой хаб в одном из портов Крыма.

Агрохолдинг «Скворцово» создан в 2002 году. Предприятие осуществляет полный (замкнутый) цикл производства сельхозпродукции: от поля до прилавка. Предприятие занимается производством зернобобовых культур, а также животноводческой продукции и глубокой мясопереработкой.