Ещё
Крымский агрохолдинг готов начать поставки пшеницы в Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымский агрохолдинг готов начать поставки пшеницы в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Крымский агрохолдинг «Скворцово» готов начать поставки продовольственной пшеницы в Сирию, сообщил гендиректор группы компаний «Скворцово» Игорь Полищук.
Вечером в среду крупная делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
Полищук подчеркнул, что в рамках Ялтинского международного экономического форума агрохолдинг «Скворцово» намерен провести переговоры с сирийской делегацией о поставке из Крыма в Сирию продовольственной пшеницы и гороха, а также других зерновых культур объемом от 5 тысяч до 10 тысяч тонн. «В первую очередь мы готовы предложить сирийскому бизнесу продовольственную пшеницу. Первые поставки будут объемом до 10 тысяч тонн, речь идет о первых контрактах на суммы в размере от 100 миллионов до 150 миллионов рублей», — сказал журналистам Полищук.
По его словам, «Скворцово» заканчивает строительство современного элеватора хранением на 45 тысяч тонн.
"Это позволит увеличить поставки и гарантирует системные стабильные круглогодичные поставки нашим сирийским и другим зарубежным партнерам", — сказал Полищук.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России.
В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
Шведский телеканал заменил США на Россию в репортаже о Сирии СМИ узнали о запрещенных поставках химикатов из Бельгии в Сирию Сирийцы вышли на улицы с флагами в поддержку Асада, рассказал депутат
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО205
СК показал результаты расследования по Скрипалям92
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Больной раком Караченцев дорого обходится жене22
Россия нашла способ защититься от санкций421
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение