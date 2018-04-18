Крымский агрохолдинг готов начать поставки пшеницы в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апр — РИА Новости . Крымский агрохолдинг «Скворцово» готов начать поставки продовольственной пшеницы в Сирию , сообщил гендиректор группы компаний «Скворцово» Игорь Полищук.

Вечером в среду крупная делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.

Полищук подчеркнул, что в рамках Ялтинского международного экономического форума агрохолдинг «Скворцово» намерен провести переговоры с сирийской делегацией о поставке из Крыма в Сирию продовольственной пшеницы и гороха, а также других зерновых культур объемом от 5 тысяч до 10 тысяч тонн. «В первую очередь мы готовы предложить сирийскому бизнесу продовольственную пшеницу. Первые поставки будут объемом до 10 тысяч тонн, речь идет о первых контрактах на суммы в размере от 100 миллионов до 150 миллионов рублей», — сказал журналистам Полищук.

По его словам, «Скворцово» заканчивает строительство современного элеватора хранением на 45 тысяч тонн.

"Это позволит увеличить поставки и гарантирует системные стабильные круглогодичные поставки нашим сирийским и другим зарубежным партнерам", — сказал Полищук.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России

В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.