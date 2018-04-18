Губернатор Латакии заявил, что побратимство с Ялтой поможет развитию морских перевозок

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апреля. / ТАСС /. Соглашение о побратимстве Ялты и Латакии поможет развитию морских перевозок между Сирией Россией . Об этом сообщил журналистам после прилета в Симферополь губернатор Латакии Ибрагим аль-Салем.

"Важность Латакии в том, что она находится на средиземноморском побережье, и там расположен один из крупнейших морских портов в регионе. Кроме того, она является связующим звеном для сирийских провинций, а также порталом средиземноморья для Ирака , стран Персидского залива, Турции Соглашение о побратимстве откроет новые перспективы для сотрудничества Крыма и провинции Латакии. Это касается и снижения стоимости морской перевозки сирийской продукции в Россию и российской продукции в Сирию", — сказал он.

По словам губернатора, также Латакия отличается транспортной доступностью, там есть железные и автодороги, аэропорт. «Это играет важную роль в развитии региона как центра экономики. Несколько российских компаний уже проинвестировали туристические проекты — пять крупных проектов», — добавил он.

Китая, Австрии, Франции, В среду делегация из Сирии в составе более 80 человек прибыла в аэропорт Симферополя. В нее вошли представители правительства и бизнесмены. Делегацию встречал глава республики Крым Сергей Аксенов . Также на полуостров уже прибыли представители из США Германии и других стран.

IV Ялтинский международный экономический форум будет работать с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». В рамках форума ожидается подписание соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей.

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.