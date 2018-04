Россия нашла мальчика, снявшегося в постановочной сцене «химатаки» в Сирии 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали — идите в больницу. Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — сообщил мальчик.

«Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал», — заявил Диаб-старший.

Привет. Это Хасан Диаб. Ему 11 лет и он снимался в ролике Белых касок за еду (финики, рис, печенье) 7 апреля в Думе. Хасан жив и здоров и передает привет всем, кто так сильно переживает за пострадавших в Думе от отравления, и одобряет удары по Сирии . ************************************************************In return for playing a victim in #WhiteHelmets propaganda video 11 year old #HassanDiab got some badly needed food a few dates, rice, and a cookie He is alive and well and sends his greetings to everyone#whitehelmets #douma #syria #chemicalattack