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Россия нашла мальчика, снявшегося в постановочной сцене «химатаки» в Сирии
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Россия нашла мальчика, снявшегося в постановочной сцене «химатаки» в Сирии 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали — идите в больницу. Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — сообщил мальчик.
Слова Хасана подтвердил и его отец. По его словам, никакой химической атаки в Думе не происходило.
«Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал», — заявил Диаб-старший.
Военный корреспондент телеканала Евгений Поддубный отметил, что маленького сирийца вынудили сниматься в ролике. «Мальчику нечего было есть, ему за эти съемки предложили риса, фиников и печенье», — сказал журналист.
Привет. Это Хасан Диаб. Ему 11 лет и он снимался в ролике Белых касок за еду (финики, рис, печенье) 7 апреля в Думе. Хасан жив и здоров и передает привет всем, кто так сильно переживает за пострадавших в Думе от отравления, и одобряет удары по Сирии. ************************************************************In return for playing a victim in #WhiteHelmets propaganda video 11 year old #HassanDiab got some badly needed food a few dates, rice, and a cookie He is alive and well and sends his greetings to everyone#whitehelmets #douma #syria #chemicalattack
Публикация от Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) 18 Апр 2018 в 8:16 PDT  Глава МИД Сергей Лавров ранее говорил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака 7 апреля в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.
В ответ на «химатаку» США, Британия и Франция в субботу выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийской ПВО.
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