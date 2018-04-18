«Не США, а Россия»: шведский телеканал попался на подмене слов гражданки Сирии

Шведский телеканал TV4 при переводе интервью с женщиной, рассказывающей о роли США в сирийском конфликте, вставил фразу о « России Иране и режиме», которую она не произносила, сообщает в среду местное интернет-издание Fria Tider.

«Россия, Иран и режим должны уйти: они украли нашу страну и нашу землю», — привел телеканал «цитату» сирийки.

На самом деле, по данным издания, женщина сказала, что «все зависит от США», добавив, что у нее «есть надежда». При этом из ее слов невозможно понять, как именно она относится к вмешательству Соединенных Штатов.

После того, как подмена фразы была вскрыта в социальных сетях, телеканал в ответ опубликовал пост в Facebook с признанием, что редакция неправильно перевела слова женщины.

«Ошибка была обнаружена, мы приняли меры. В остальное время в первую половину дня мы передавали и публиковали правильную версию с корректным переводом, совпадающим с тем, что на самом деле говорится», — отмечается в сообщении TV4.