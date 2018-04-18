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«Не США, а Россия»: шведский телеканал попался на подмене слов гражданки Сирии
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«Не США, а Россия»: шведский телеканал попался на подмене слов гражданки Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Шведский телеканал TV4 при переводе интервью с женщиной, рассказывающей о роли США в сирийском конфликте, вставил фразу о «России, Иране и режиме», которую она не произносила, сообщает в среду местное интернет-издание Fria Tider.
«Россия, Иран и режим должны уйти: они украли нашу страну и нашу землю», — привел телеканал «цитату» сирийки.
На самом деле, по данным издания, женщина сказала, что «все зависит от США», добавив, что у нее «есть надежда». При этом из ее слов невозможно понять, как именно она относится к вмешательству Соединенных Штатов.
После того, как подмена фразы была вскрыта в социальных сетях, телеканал в ответ опубликовал пост в Facebook с признанием, что редакция неправильно перевела слова женщины.
«Ошибка была обнаружена, мы приняли меры. В остальное время в первую половину дня мы передавали и публиковали правильную версию с корректным переводом, совпадающим с тем, что на самом деле говорится», — отмечается в сообщении TV4.
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