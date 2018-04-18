Эксперты нового механизма ООН получили 750 тысяч страниц документов по САР

ООН , 18 апр — РИА Новости . Более 750 тысяч страниц документации со свидетельствами о событиях в Сирии получили эксперты новой структура ООН по сбору фактов о преступлениях, совершенных за время конфликта в стране за прошедший год. Об этом сообщила глава нового механизма Катрин Марши-Уэль. По ее словам, база данных будет только расти.

"Пока система управления свидетельствами работает не полностью, но я информирую вас, что механизм ввел временную систему оборудования для безопасного хранения цифровых свидетельств и в некоторой степени физических свидетельств. Механизм начал собирать материалы из различных источников. Мы уже собрали более трех четвертей миллиона страниц документации и значительно нарастим нашу коллекцию в ближайшие недели", — сказала Марши-Уэль на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по обсуждению первого отчета механизма.

Генассамблея ООН в декабре 2016 года одобрила создание Международного беспристрастного и независимого механизма по содействию расследованиям в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву в Сирии, совершенные в республике с марта 2011 года.

"Механизм продолжает работу с различными игроками, начиная с гражданского сообщества. Мы ставим приоритетом работу с сирийскими неправительственными организациями. Мы намерены поддерживать двустороннюю коммуникацию, отвечать, чтобы голоса жертв были услышаны", — сказала глава механизма.

Относительно работы с неправительственными организациями, которые по словам Марши-Уэль «являются вероятными источниками материалов», то им были направлены анкеты, «чтобы получить всеобъемлющий обзор типа, количества, формата и содержания собранных ими материалов».

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