Российского офицера обстреляли в Сирии

Российский офицер попал под обстрел в сирийской Думе

Российский офицер, сопровождавший группу сотрудников службы безопасности ООН в сирийский город Дума , получил ранение. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Дамаске. Работа инспекторов ОЗХО в Думе по расследованию химической атаки вновь отложена.

Издание отмечает, что от Минобороны России не удалось получить оперативный комментарий.

Reuters 18 апреля со ссылкой на источники сообщило, что под обстрел в Думе попали сотрудники службы безопасности ООН.

США 16 апреля обвинили Россию в том, что она не дает международным экспертам приехать на место вероятной химической атаки. Великобритания попросила секретариат ООН в течение суток сообщить Совбезу организации о местонахождении и работе миссии ОЗХО, направленной в Думу.

Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона считает, что применение химического оружия было инсценировано спецслужбами Великобритании при возможном участии США.