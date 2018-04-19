Небензя: Сюжет о мальчике из Думы покажут в Совбезе ООН

Сюжет о мальчике из сирийской Думы будет продемонстрирован представителям стран-членов Совета Безопасности ООН . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя при Организации Василия Небензю.

"Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов (Совбеза ООН — прим. «РГ»), а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране", — отметил дипломат.

Напомним, что телеканал «Россия 24» подготовил интервью мальчика, который участвовал в видеосъемках последствий химической атаки, предположительно, проведенной в сирийском городе Дума.

Журналистам ВГТРК стало известно, что 11-летний житель города Дума 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО «Белый каски».

Отец ребенка рассказал, что за участие в съемках их семья получила продукты питания, в частности «финики и печенье». По словам мужчины, его сын чувствовал себя отлично, и «никакого химического оружия не было».