На свалке в сирийской Думе боевики оставили белые каски 

Житель сирийского города Дума, где якобы произошла химатака, стал свидетелем того, как боевики выбросили на свалку противогазы и белые каски.
Мужчина по имени Уммар рассказал, что на свалку приехал фургон, из которого вышли «два человека в форме „Джейш аль Ислам“ (террористическая группировка, запрещенная на территории России)», передает «Звезда».
После того, как боевики уехали, Уммар решил проверить, «кого на этот раз они казнили и выбросили на свалку».
«Развернул мешки, и оттуда посыпались маски и противогазы, какой-то порошок», — сообщил он.
Кроме того, в материале телеканала показаны вырытые террористами под городом тоннели, ведущие к бункерам, где хранились бронежилеты, оружие и мешки с неопознанными веществами иностранного производства, передает РИА «Новости».
Напомним, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.