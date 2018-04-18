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На свалке в сирийской Думе боевики оставили белые каски
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На свалке в сирийской Думе боевики оставили белые каски 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Житель сирийского города Дума, где якобы произошла химатака, стал свидетелем того, как боевики выбросили на свалку противогазы и белые каски.
Мужчина по имени Уммар рассказал, что на свалку приехал фургон, из которого вышли «два человека в форме „Джейш аль Ислам“ (террористическая группировка, запрещенная на территории России)», передает «Звезда».
После того, как боевики уехали, Уммар решил проверить, «кого на этот раз они казнили и выбросили на свалку».
«Развернул мешки, и оттуда посыпались маски и противогазы, какой-то порошок», — сообщил он.
Кроме того, в материале телеканала показаны вырытые террористами под городом тоннели, ведущие к бункерам, где хранились бронежилеты, оружие и мешки с неопознанными веществами иностранного производства, передает РИА «Новости».
Напомним, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.
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