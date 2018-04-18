«Такой подход выделяет Комарову среди прочих губернаторов»

«Поездка в Сирию для Натальи Комаровой , безусловно, знаковая, особенно с учетом того, что происходило в эти дни в стране. Я имею в виду ракетный обстрел со стороны США и союзных войск. Если мы говорим о ситуации с точки зрения экономики и геополитики, то, как известно, сегодня Сирия не только находится в состоянии перманентной войны, но и восстанавливает свою инфраструктуру. Экономика государства разрушена, ей необходима помощь со стороны. И участие России в этом процессе оправданно не только геополитикой и человечностью в первую очередь это вопрос экономики. Страны, компании, которые смогут заключить контракты на работу в Сирии, получат беспрецедентный рынок для сбыта своей продукции и услуг. Югра как один из важнейших нефтегазовых регионов не только России, но и мира в целом, в эту конструкцию вписывается идеально.

Участие Натальи Комаровой в процессе, безусловно, даст импульс для роста экономики Югры. Я бы назвал это прорывом, победой для округа. И, пожалуй, самого губернатора: своим участием в делегации она показывает себя человеком и руководителем, способным отстаивать интересы своего субъекта в том числе на международной арене. Такой подход очевидно выделяет ее как среди губернаторов субъектов УрФО, так и в федеральном масштабе в целом».