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Стало известно о сроках досрочных выборов в Турции
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Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган. Трансляцию вел телеканал Haberturk.
"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета] Бахчели о проведении досрочных выборов. Они пройдут 24 июня 2018 года", — сказал он.
По словам Эрдогана, Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции вскоре начнет подготовку к проведению выборов в республике.
17 апреля Бахчели выступил с предложением провести досрочные выборы в стране 26 августа 2018 года. Сегодня Эрдоган провел переговоры с Бахчели, чтобы обсудить вопрос проведения досрочного голосования.
ТАСС: последние новости
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