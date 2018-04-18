Стало известно о сроках досрочных выборов в Турции

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган. Трансляцию вел телеканал Haberturk.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета] Бахчели о проведении досрочных выборов. Они пройдут 24 июня 2018 года", — сказал он.

По словам Эрдогана, Высшая избирательная комиссия ( ЦИК ) Турции вскоре начнет подготовку к проведению выборов в республике.

17 апреля Бахчели выступил с предложением провести досрочные выборы в стране 26 августа 2018 года. Сегодня Эрдоган провел переговоры с Бахчели, чтобы обсудить вопрос проведения досрочного голосования.