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Эксперт раскритиковал утверждения о вине Асада в гибели 350 тысяч сирийцев
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Эксперт раскритиковал утверждения о вине Асада в гибели 350 тысяч сирийцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь назвал дезинформацией утверждения, что власти Сирии виновны в гибели 350 тысяч мирных жителей.
"Триста пятьдесят тысяч убитых (президентом Сирии Башаром) Асадом — это (утверждение) само по себе является дезинформацией, поскольку сирийская обсерватория прав человека сама признала, что за гибель почти половины из них ответственны сирийские «повстанцы», которые с 2014 года в подавляющем большинстве представляют собой джихадистов и ультрарадикальных боевиков-исламистов, финансируемых Катаром, Турцией, Саудовской Аравией или вдохновляемых "Братьями-мусульманами"*", — пишет дель Валь на своей интернет-странице.
По его словам, «многие из этих движений до недавнего времени также часто получали существенную помощь и поддержку со стороны западных стран, в том числе от британцев и американцев». «Британцы, кстати, стоят за знаменитыми „Белыми касками“, связанными с „Братьями-мусульманами“* и повстанцами-исламистами в целом, и которым мы обязаны большей частью „источников“ и „доказательств“ химических атак, приписываемых властям Дамаска ведущими против него войну западниками».
"В действительности, как это было ранее в Алеппо, а сегодня в Гуте, первыми ответственными за гибель гражданских лиц являются те, кто не дает им спасаться от обстрелов, и те, кто ищет их смерти, чтобы обвинять в этом суверенное сирийское государство и его союзника, русских, которые борются с силами международного джихадизма", — пишет автор книги «Понять сирийский хаос».
*Террористическая организация, запрещена в РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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