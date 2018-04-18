Атака на тормозах

Великобритании и Субботняя операция США Франции (достаточно сдержанная и ограниченная) транслирует однозначный посыл: применение химического оружия недопустимо. Ограниченный выбор целей и немедленное разъяснение, что речь идет о точечной и непродолжительной акции говорит о том, что лидеры западных стран действуют взвешенно и осторожно, учитывая сложность ситуации в регионе и опасность последствий подобного рода военных действий.

Разумеется, субботняя ракетная атака не устранила угрозу производства химического оружия. Но она внятно очертила запретную линии, которую переходить нельзя. Следует приветствовать твердость, проявленную США, Великобританией и Францией, и надеяться, что подобная демонстрация силы больше не понадобится.

Россия и Иран предостерегли, что у подобных операций могут быть серьезные последствия. И это предостережение следует учитывать не только в Вашингтоне, Лондоне и Париже, но и в Иерусалиме . Хотя Израилю не было предложено участвовать в субботней операции против объектов, связанных с производством химического оружия, ему придется внимательно наблюдать за развитием событий в Сирии . Иран и режим Асада могут счесть Израиль легитимным объектом ответного удара, поскольку он является стратегическим союзником США на Ближнем Востоке.

До недавнего момента Израиль имел относительную свободу действий в нанесении ударов по сирийским объектам, которые служили перевалочными базами для передачи иранского оружия «Хезболле» . В последнее время, если верить зарубежным источникам, Израиль расширил зону своих действий в Сирии и нанес удары по авиабазам, с которых вылетали иранские беспилотники с целью совершить теракт на израильской территории. Эти операции, как отметил лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, фактически являются прямым столкновением Ирана с Израилем. Наряду с воинственными заявлениями израильского правительства, не готового мириться с усилением иранского военного присутствия в Сирии, это делает Израиль фактическим партнером западных стран в нынешнем сирийском противостоянии.

На первый взгляд, американо-британо-французская атака на химические объекты режима Асада и операции израильских ВВС — ничем не связаны между собой. Однако Россия и Иран могут интерпретировать это иначе. Стремление не допустить иранскую экспансию в Сирии — верная и понятная стратегия израильского руководства, однако действия в этом направлении требуют особой взвешенности и осторожности.