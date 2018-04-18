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Новейшего российского «Стрельца» заметили в Сирии
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Новейшего российского «Стрельца» заметили в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В сети появилось видео, на котором запечатлены новейшие ракетные комплексы ПВО российского производства, состоящие на вооружении сирийских правительственных войск. Ролик опубликован на YouTube-канале Минобороны Сирии.
В частности, на кадрах можно увидеть пусковой модуль «Стрелец», использующийся для запуска ракет комплекса «Игла». Как отмечает «РГ: Русское оружие», информация о том, что сирийские военные располагают данным оборудованием, поступала и раньше, однако на видео она была продемонстрирована впервые.
Кроме того, в объектив камер попали несколько версий зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», в том числе и самый современный вариант, оснащенный новой станцией обнаружения цели S-диапазона. По утверждению издания, подобная модернизация существенно улучшила характеристики обнаружения летящих объектов даже в условиях сильных помех различного типа.
Также на видео запечатлен зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э», который, как отмечает «РГ: Русское оружие», значительно превосходит старый сирийский ЗРК «Квадрат».
Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли по территории Сирии ракетный удар. Официальный Дамаск настаивает, что система ПВО страны сумела сбить большинство ракет. По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, всего для отражения атаки в Сирии использовали 112 зенитных ракет. Отмечалось, что, в частности, для этого был применен ЗРПК «Панцирь-С1».
В то же время в Минобороны США после операции заявили, что все выпущенные ракеты достигли целей и успешно поразили их, а средствам сирийской ПВО не удалось перехватить ни один американский самолет или ракету.
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