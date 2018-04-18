Вице-премьер Таиланда допустил, что ИГ* попытается создать ячейку в стране

Вице-премьер сделал это заявление на брифинге, который транслировал в дневном выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.

"Вполне вероятна попытка ИГ* войти в Таиланд, создать здесь свою ячейку, но мы готовы к этому, готовы защитить себя от этого", — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов о четырех боевиках, связанных с ИГ*, которых во вторник объявила в розыск соседняя с Таиландом Малайзия . По информации СМИ, один из четырех боевиков — гражданин Таиланда, и в Малайзию они проникли с таиландской территории.

"Среди разыскиваемых в Малайзии трое — граждане самой Малайзии и один гражданин Таиланда", — подтвердил Вонгсуван. «На настоящий момент двое из них уже задержаны, еще двое пока в розыске», — добавил вице-премьер.

На юге Таиланда действует несколько вооруженных исламских боевых сепаратистских групп, требующих широкой автономии, вплоть до отделения, для трех пограничных с Малайзией провинций Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани, населенных преимущественно этническими малайцами, мусульманами по вероисповеданию. Интенсивное противостояние боевиков и сил безопасности Таиланда в этих трех провинциях не прекращается с 2004 года. За время конфликта в регионе погибли в результате обстрелов, перестрелок и взрывов более 6,5 тысячи человек, в большинстве — гражданские лица. Провинции Ялла, Наративат и Паттани в прошлом составляли полунезависимый султанат Паттани, буферное государство между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия), территория которого вошла в состав преимущественно буддийского Таиланда в начале XX века в результате серии англо-сиамских соглашений. Сепаратистские движения возникали в регионе неоднократно за последние 100 лет.

В СМИ Таиланда часто появляется информация о возможных связях боевиков юга страны с международным терроризмом, однако власти страны до сих пор отрицали такую возможность.

*Террористическая организация, запрещенная в России.