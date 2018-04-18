Китайский представитель призывает к скорейшему смягчению гуманитарного кризиса в Сирии

ООН , 18 апреля / Синьхуа / — Выступая на открытом заседании СБ ООН по сирийской гуманитарной проблеме, постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй во вторник призвал сирийские стороны решить проблему путем диалога и переговоров, отметив, что международное сообщество должно играть конструктивную роль и как можно скорее смягчить гуманитарный кризис в Сирии

Ма Чжаосюй отметил, что политическое урегулирование является единственным путем решения сирийской проблемы, китайская сторона прилагает совместные с мировым сообществом усилия по содействию мирным переговорам, прекращению огня, насилия и терроризма, а также по продвижению мирных переговоров в Женеве и процесса политического урегулирования. В нынешней обстановке международному сообществу следует укрепить сотрудничество, поддерживать роль ООН в качестве главного посредника, чтобы как можно скорее восстановить мир, стабильность и спокойствие в Сирии и на Среднем Востоке.

По словам китайского дипломата, благодаря совместным усилиям СБ ООН в феврале этого года единогласно принял резолюцию 2401, что свидетельствует о сплоченности и консенсусе по сирийскому гуманитарному вопросу. Китайская сторона призывает сирийские стороны согласно требованиям резолюции в кратчайшие сроки прекратить враждебные действия, оказать активное содействие гуманитарным усилиям ООН. Международное сообщество и ООН должны действительно выполнить резолюцию, уделять равноценное внимание гуманитарной ситуации в разных районах Сирии, предоставить помощь всем районам, нуждающимся в помощи, оказать содействие перемещенным лицам в скорейшем возвращении домой. Китайская сторона будет, как и прежде, оказывать Сирии гуманитарную помощь.

Ма Чжаосюй подтвердил, что Китай неизменно придерживается мирного урегулирования спора, выступает против применения военной силы в международных отношениях, выступает за уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности. Любые действия заинтересованных сторон должны соответствовать основной цели и принципам Устава ООН и рамкам международного права. Любые односторонние военные операции, предпринятые в обход СБ ООН, нарушают основную цель и принципы Устава ООН, международное право и основные нормы международных отношений, а также добавят новые сложные факторы в урегулирование сирийской проблемы. Китайская сторона призывает заинтересованные стороны избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшему осложнению ситуации, как можно скорее решить вопрос путем консультаций в рамках международного права. —0—