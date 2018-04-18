Путина будут давить по всем фронтам: мир подошел к опасной границе

После химатаки в Сирии и в результате ракетных ударов США и союзников по объектам, подконтрольным Башару Асаду Владимир Путин и Запад подошли к опасной линии. С одной стороны, у Кремля остается лишь один серьезный козырь — ядерное оружие — что ставит мир на грань большой войны. С другой стороны, в случае поражения РФ в Сирии, Запад будет давить на Путина по всем фронтам, в том числе по вопросам Донбасса и Крыма . Такое мнение высказал «Апострофу» директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В Сирии еще раз произошел переход красной линии по поводу применения химического оружия, которую поставили и США, и Франция , и Запад вообще. В данном случае это оружие — некий критерий, ключевая точка. А, в принципе, Запад не устраивает сама политика России, и не только в Сирии. Очень многие эксперты сходятся на том, что удержание режима Башара Асада при власти не является главной целью российской политики. Основная цель — показать, что Россия «ого-го какая», что все перед ней дрожат, все ей готовы уступать во всем по первому же ее требованию.

В данном случае, если бы России удалось заставить Дональда Трампа пойти на какие-то уступки или отказаться от нанесения удара, то это было бы явной победой. Но что такое Россия и что такое Америка? Это разные весовые категории. Они могут тягаться разве что по (размеру) территории, и не более того. По ВВП разница в десятки раз, по военному бюджету — тоже, по военной мощи — там просто несопоставимые вещи. И только ядерное оружие является единственным козырем в рукаве у Путина. И развитие всей этой ситуации привело к тому, что две стороны подошли к какой-то критической границе, за которой идет Третья мировая война.

Это достаточно серьезная ситуация, повторение Карибского кризиса, и от обеих сторон требуются большая выдержка и благоразумие. Понятно, что Штаты не будут сдавать назад, иначе они бы показали на весь мир, что являются слабаками. И поэтому все ждут ответного хода от России — пойдет она на попятную или будет ответка. Ведь [начальник Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов говорил (еще до ракетного удара по Сирии — прим. «Апострофа»), что «мы будем сбивать не только ракеты, но и ударим по пусковым установкам». А это безответственное заявление с российской стороны, потому что у нее тоже есть пусковые установки, откуда будут выпускаться эти ракеты. Они в минуту будут уничтожены. А дальше — только ядерные силы (в итоге Россия не ответила ничем, кроме грозных заявлений и фейков об ударе в Сирии на своем ТВ, — прим. «Апострофа»).

Если же Россия проиграет ситуацию в Сирии, это будет ее поражение от западной коалиции. И после этого уже начнется наступление по всем линиям: экономической, финансовой, информационной и так далее. Россию начнут давить, чтобы она в конечном итоге пришла в те границы, из которых вышла. И тут может быть две ситуации: или Россия пойдет на компромисс по Донбассу и Крыму, или Путин обозлится еще больше и устроит последний пшик. То есть начнет какое-то наступление.