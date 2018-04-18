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В Сирии начали ремонтировать бронетранспортеры БТР-60ПБ
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В Сирии начали ремонтировать бронетранспортеры БТР-60ПБ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Механизированные части перешли на гусеничные БМП-1 и БМП-2. В некоторых частях оставались буквально считанные единицы выполненной на базе БТР-60 командно-штабной техники, машин связи и управления артиллерией. Большая их часть была потеряна уже в первые годы войны.
За все время конфликта исправные БТР-60ПБ были замечены всего несколько раз, да и то, как правило, в составе курдских формирований или у боевиков. Причем бронетранспортер террористов, по всей видимости, был получен от зарубежных спонсоров. Правда, повоевать этому «подарку» долго не пришлось. Бойцы сирийской правительственной армии довольно-таки быстро подбили его, сделав в борту внушительных размеров пролом.
Поэтому каждое изображение такой бронемашины вызывает значительный интерес. На днях в сирийских источниках появилась фотография сверкающего свежей краской БТР-60ПБ. Вполне возможно, что сирийцы начали на своих предприятиях «реанимацию» оставшихся на базах хранения старых машин. Хотя не исключается также, что они получили такую технику в качестве помощи.
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