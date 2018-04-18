Как полет советского МиГ-25 над Тель-Авивом остановил ядерную войну

Сирии, Иордании, Шестидневная война 1967 года закончилась полной победой Израиля над объединенными силами Египта Ирака . Израильское руководство было уверено, что от такого удара противник оправится нескоро и сосредоточило все свои силы на борьбу с арабским терроризмом. Однако Египет не смирился с потерей Синайского полуострова и Суэцкого канала и в 1973 году начинает новую войну. Не ожидавший атаки Израиль решает использовать ядерное оружие, и только вмешательство СССР останавливает мировую войну.

Египет готовится к реваншу

Сразу после поражения Каир при помощи СССР начинает активное восстановление армии и ее перевооружение. Те же процессы происходят в и Сирии. При этом советским и арабским спецслужбам удалось создать впечатление, что проигравшие страны смирились с поражением и не собираются воевать.

Благодаря СССР за шесть лет армия Египта, как основная ударная сила, была реорганизована и оснащена современным наступательным вооружением. К каждому крупному подразделению египетской армии были прикомандированы советские военспецы, которые согласно договоренностям должны были не только обучать солдат, но и принимать непосредственное участие в боях.

Война «Судного дня»

Утром 5 октября 1973 года египетские войска форсировали воды Суэцкого канала и атаковали Израиль. В этот же день с севера на Голландские высоты пошли в наступление вооруженные силы Сирии. На 5 октября пришелся иудейский праздник Йом-Киппур, который переводится как судный день. На первом этапе войны арабам удалось уничтожить 3000 тысячи еврейских солдат, сотни танков и самолетов.

Атака противника оказалась полной неожиданностью, а огромные людские и материальные потери для ограниченного в ресурсах Израиля поставили вопрос существования государства евреев под большой вопрос. Через два дня после начала войны министр обороны Моше Даян предложил капитулировать, однако премьер Израиля Годе Меир категорически отказалась.

Волевая женщина-политик сказала, что о капитуляции не может идти речи. Мы применим ядерное оружие и ударим по Каиру и Дамаску . Она приказала привести 18 ядерных боеголовок в боевую готовность и в этот же день о планах Израиля узнали советские спецслужбы.

Реакция СССР

10 октября Политбюро ЦК КПСС утвердило план главы КГБ Андропова по принуждению Израиля от отказа использования ядерного оружия. 11 октября госсекретарь США Генри Киссенджер получил обращение советских физиков, в котором было сказано, что решение Голды Меир самоубийство. Последствия использования ядерных ракет губительно не только для Ближнего востока, но и для всей мировой цивилизации.

Американцам дали понять, что СССР связано с арабскими странами договорами о военном сотрудничестве и Москва не останется в стороне. В случае отказа от своего плана к Израилю будут приняты адекватные меры. Ответ США постоянно переносился, и советское руководство решило перейти к запасному плану.

Миг-25 над Тель-Авивом

13 октября в 6 часов утра пилот истребительной авиации майор Александр Вертиевец получает пакет с надписью «Секретно. Вскрыть немедленно!». Через десять минут советский пилот уже в кабине своего МиГ-а-25 получает второй пакет с надписью «Особой важности. По прочтении уничтожить!». В документе указывалась цель и боевая операция.

Истребитель взлетает с военного аэродрома в Астраханской области и уже в 8 часов утра израильские локаторы ПВО засекают в небе над Тель-Авивом светящуюся точку. В городе включается сирена, а к самолету высылается звено из современных французских истребителей «Мираж». Требование совершить посадку нарушитель игнорирует. [С-BLOCK]

Неизвестный борт двигается в два раза быстрей чем «Миражи» и находится на высоте 6 тысяч футов, что не доступно французским машинам. Израильские летчики выпускают по самолету ракеты, но цели они не достигают. Неизвестный противник увеличивает скорость и поднимается на высоту до 69 тысяч футов. Дразня израильские ПВО, советский летчик делает шесть кругов вокруг Тель-Авива, а догнать его не смогли и высланные на перехват американские «Фантомы».

Пилот Александр Вертиевец получил Героя Советского Союза, а свой полет он совершил на Миг-25 с потолком полета 23 километра и 3,600 км/час. Технические показатели делали машину неуязвимой для всех ПВО мира.

Израильское командование поняло намек. У арабов такой сверхсовременной техники быть не могло, а значит это демонстрация силы СССР. Миф о неуязвимости и силе израильских ПВО был развеян, и премьер-министр отказалась от ядерного удара. Спасти Израиль от поражения помогли финансовые вливания американских корпораций, военная помощь США, посредничество иорданского и марокканского королей.