Сирия отметила День независимости

Праздничные шествия прошли в нескольких крупных городах.

Жители Сирии 17 апреля отметили День независимости страны.

Одно из самых крупных праздничных шествий прошло в Хомсе. Идущие во главе парада жители несли знамена, государственные флаги и изображение действующего президента Башара Асада . В параде также принимал участие оркестр.

Сообщается, что местные жители праздновали не только годовщину со дня независимости Сирии, но и последние военные победы Сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими организациями, передает ФАН.