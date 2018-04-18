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Сирия отметила День независимости
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Сирия отметила День независимости 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Праздничные шествия прошли в нескольких крупных городах.
Жители Сирии 17 апреля отметили День независимости страны.
Одно из самых крупных праздничных шествий прошло в Хомсе. Идущие во главе парада жители несли знамена, государственные флаги и изображение действующего президента Башара Асада. В параде также принимал участие оркестр.
Сообщается, что местные жители праздновали не только годовщину со дня независимости Сирии, но и последние военные победы Сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими организациями, передает ФАН.
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