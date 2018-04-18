Шведский телеканал заменил США на Россию в репортаже о Сирии

В новостном репортаже о конфликте в Сирии шведский канал TV4 перевел высказывание сирийской женщины о США словами « Россия Иран и режим». В социальных сетях поднялась волна возмущения, и телеканалу пришлось признать свою ошибку в переводе с арабского на шведский, сообщает Эллиот Лоренц (Elliot Lorentz) в «Нюхетер Идаг» (Nyheter Idag).

В репортаж вошел фрагмент интервью с сирийкой, и она, согласно TV4, сказала: «Удар не возымел достаточного эффекта, мы бы хотели увидеть больше. Мы хотим, чтобы они за нас отомстили. Россия, Иран и режим должны уйти: они украли нашу страну и нашу землю».

Одна женщина написала возмущенный комментарий на Фейсбуке, спрашивая, почему TV4 обманывает своих зрителей, переводя неправильно.

Телеканал ответил отдельным постом на Фейсбуке, признав, что редакция неправильно перевела слова женщины.

«Во вчерашнем утреннем выпуске мы представили сюжет из Сирии, и на видеоизображение, к несчастью, был наложен неправильный текст. Таким образом перевод именно в этом отдельном эпизоде не совпал со словами на видео. Вскоре ошибка была обнаружена, и мы приняли меры. В остальное время в первую половину дня мы передавали и публиковали правильную версию с корректным переводом, совпадающим с тем, кто на самом деле говорится», — написал представитель TV4.