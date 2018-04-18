Шведский телеканал заменил США на РФ

Шведский телеканал заменил США на Россию в репортаже о Сирии

Шведский телеканал TV4 заменил США на Россию в репортаже о Сирии , сообщает Fria Tider.

В репортаж вошел фрагмент интервью с местной жительницей, рассказывающей о роли США в сирийском конфликте. Однако вместо перевода ее реплики журналисты вставили фразу о России, которую женщина не произносила.

"Россия, Иран и режим должны уйти: они украли нашу страну и нашу землю", — привел телеканал "цитату" сирийки.

Как отмечает издание, фактически женщина сказала, что "все зависит от США", а также добавила, что у нее "есть надежда". Nyheter Idag указывает на то, что из слов местной жительницы невозможно понять, как именно она относится к вмешательству Вашингтона.

После того, как в соцсетях обратили внимание на подмену фразы и пристыдили журналистов, телеканал ответил отдельным постом на Facebook, признав, что редакция неправильно перевела слова женщины.