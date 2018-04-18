Ещё
Шведский телеканал заменил США на РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шведский телеканал заменил США на Россию в репортаже о Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шведский телеканал TV4 заменил США на Россию в репортаже о Сирии, сообщает Fria Tider.
В репортаж вошел фрагмент интервью с местной жительницей, рассказывающей о роли США в сирийском конфликте. Однако вместо перевода ее реплики журналисты вставили фразу о России, которую женщина не произносила.
"Россия, Иран и режим должны уйти: они украли нашу страну и нашу землю", — привел телеканал "цитату" сирийки.
Как отмечает издание, фактически женщина сказала, что "все зависит от США", а также добавила, что у нее "есть надежда". Nyheter Idag указывает на то, что из слов местной жительницы невозможно понять, как именно она относится к вмешательству Вашингтона.
После того, как в соцсетях обратили внимание на подмену фразы и пристыдили журналистов, телеканал ответил отдельным постом на Facebook, признав, что редакция неправильно перевела слова женщины.
"Во вчерашнем утреннем выпуске мы представили сюжет из Сирии, и на видеоизображение, к несчастью, был наложен неправильный текст. Таким образом перевод именно в этом отдельном эпизоде не совпал со словами на видео. Вскоре ошибка была обнаружена, и мы приняли меры. В остальное время в первую половину дня мы передавали и публиковали правильную версию с корректным переводом, совпадающим с тем, кто на самом деле говорится", — написал представитель TV4.
РИА Новости: последние новости
СМИ узнали о запрещенных поставках химикатов из Бельгии в Сирию Пятеро человек ранены в результате удара армии Израиля по позиции ХАМАС Сирийская армия взяла Думу под полный контроль
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT64
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США155
В Кремле ответили на «план Авакова»197
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника78
Тест: Угадайте валюту по купюре3
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение