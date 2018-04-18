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Провокация Запада сплотила сирийцев вокруг Асада — Турчак
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Провокация Запада сплотила сирийцев вокруг Асада — Турчак 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Атака Запада сплотила сирийцев вокруг их лидера Башара Асада, заявил Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Андрей Турчак, который был во время атаки с визитом в САР в составе российской парламентской делегации.
Турчак отметил, что обстановка в Сирии спокойная, люди живут мирной жизнью, работают школы, больницы, идет восстановление разрушенной инфраструктуры.
«Наш визит совпал с актом агрессии со стороны США, с провокацией, которая была направлена на дестабилизацию обстановки в регионе и срыв процесса мирного урегулирования. Можно сказать, что провокация не удалась и сирийцы еще больше сплотились вокруг своего лидера Башара Асада», — сказал Турчак.
Ракетный удар не изменил программу пребывания делегации в Сирии.
Турчак подчеркнул, что в рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве в культурной и экономической сфере между двумя регионами России и Сирии.
Он также отметил, что в сирийском Хомсе, где значительная часть населения является христианами, прошла встреча парламентариев с представителями трех сирийских христианских конфессий, которые рассказали о религиозных гонениях и осквернениях храмов, убийствах священнослужителей.
«Все это было совершено так называемой умеренной оппозицией. Могу сказать, что когда слышишь это вживую, такие рассказы шокируют», — сказал Турчак.
В Дамаске прошла встреча с верховным муфтием Сирии, который выразил в ближайшее время время посетить Росси.
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