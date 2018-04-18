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Бельгия поставляла в Сирию запрещенные химикаты
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Бельгийцы поставляли в Сирию запрещенные химикаты 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три бельгийские компании поставляли в Сирию запрещенные химические вещества, сообщает Knack.
По информации бельгийского издания, в 2014-2016 годах компании из Антверпена Annex Customs, A. A. E. Chemie Trading и Danmar Logistics экспортировали в Арабскую республику, а также в Ливан ацетон, дихлорметан, изопропанол и метанол, хотя еще в 2013-м для их экспорта стало обязательно получать специальное разрешение. По словам представителей компаний, они об этом «не знали».
Как отмечает Knack, по меньшей мере одно из указанных веществ может применяться для создания химического оружия.
В середине мая суд Антверпена рассмотрит дело о незаконных поставках химических веществ.
8 апреля западные СМИ сообщили, что в сирийской Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада, а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ».
Шесть дней спустя коалиция США, Великобритании и Франции выпустила 103 ракеты по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия. 71 ракета была сбита сирийскими ПВО.
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