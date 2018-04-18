Бельгия поставляла в Сирию запрещенные химикаты

Бельгийцы поставляли в Сирию запрещенные химикаты

Три бельгийские компании поставляли в Сирию запрещенные химические вещества, сообщает Knack.

По информации бельгийского издания, в 2014-2016 годах компании из Антверпена Annex Customs, A. A. E. Chemie Trading и Danmar Logistics экспортировали в Арабскую республику, а также в Ливан ацетон, дихлорметан, изопропанол и метанол, хотя еще в 2013-м для их экспорта стало обязательно получать специальное разрешение. По словам представителей компаний, они об этом «не знали».

Как отмечает Knack, по меньшей мере одно из указанных веществ может применяться для создания химического оружия.

В середине мая суд Антверпена рассмотрит дело о незаконных поставках химических веществ.