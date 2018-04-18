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Иран представил новую ракетную систему ПВО
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Иран представил новую ракетную систему ПВО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: MEHR
Иран представил новую систему противовоздушной обороны "Kамин-2" на военном параде по случаю национального Дня армии, сообщает телеканал Press TV.
Система "Камин-2" предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов на низкой высоте. "Камин-2" — это усовершенствованная версия системы ПВО малого и среднего радиуса действия "Мерсад", разработанной иранскими инженерами в 2010 году.
На параде, который прошел в Тегеране у мавзолея основателя Исламской Республики имама Хомейни, были продемонстрированы другие современные образцы вооружений иранской армии, включая зенитно-ракетные комплексы С-200 и С-300, а также радиолокационные системы, танки и бронетехника.
На торжественном мероприятии выступил президент ИРИ Хасан Роухани. Он заявил, что Исламская Республика способна производить любые виды вооружений, которые ей необходимы.
"Мы не ждем и не станем ждать одобрения со стороны иностранных государств для укрепления своей оборонной мощи", — подчеркнул иранский президент.
Роухани заявил, что единственным путем решения региональных проблем является диалог, и Тегеран выступает за урегулирование конфликтов без применения военной силы.
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