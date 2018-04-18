Турчак: если Россия уйдёт из Сирии, её место займут Иран или Китай

«Если мы уйдём из Сирии , то наше место готовы занять Иран Китай », — сказал вице-спикер Совета Федерации.

Он отметил, что президент Сирии Башар Асад подтвердил желание создать преференции для российских компаний, которые примут участие в восстановлении объектов инфраструктуры Сирии.

«На это потребуется от 10 до 15 лет и примерно шесть миллиардов долларов. Башар Асад также высказал готовность двигаться в сторону многопартийного парламента», — сообщил Турчак, комментируя итоги поездки делегации российских парламентариев в Дамаск

Поездка российских парламентариев практически совпала с актом агрессии США и их союзников в отношении Сирии.

«Провокация явно не удалась — люди ещё больше сплотились вокруг своего лидера Асада. Атмосфера в стане спокойная, работают больницы, школы, другие объекты городской инфраструктуры», — рассказал он.

Также Турчак отметил, что в Хомсе прошла встреча с христианами, которые рассказали о гонениях и осквернении храмов.

«Рассказы вживую о том, что творит эта так называемая «умеренная оппозиция», просто шокируют», — признался Турчак.

Никита Вятчанин