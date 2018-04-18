Ещё
Турчак: если Россия уйдёт из Сирии, её место займут Иран или Китай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турчак: если Россия уйдёт из Сирии, её место займут Иран или Китай 

Парламентская газета 1 час назад
Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Если мы уйдём из Сирии, то наше место готовы занять Иран и Китай», — сказал вице-спикер Совета Федерации.
Он отметил, что президент Сирии Башар Асад подтвердил желание создать преференции для российских компаний, которые примут участие в восстановлении объектов инфраструктуры Сирии.
«На это потребуется от 10 до 15 лет и примерно шесть миллиардов долларов. Башар Асад также высказал готовность двигаться в сторону многопартийного парламента», — сообщил Турчак, комментируя итоги поездки делегации российских парламентариев в Дамаск.
Поездка российских парламентариев практически совпала с актом агрессии США и их союзников в отношении Сирии.
«Провокация явно не удалась — люди ещё больше сплотились вокруг своего лидера Асада. Атмосфера в стане спокойная, работают больницы, школы, другие объекты городской инфраструктуры», — рассказал он.
Также Турчак отметил, что в Хомсе прошла встреча с христианами, которые рассказали о гонениях и осквернении храмов.
«Рассказы вживую о том, что творит эта так называемая «умеренная оппозиция», просто шокируют», — признался Турчак.
Никита Вятчанин
Парламентская газета: последние новости
Сирийская ПВО использовала для отражения удара коалиции 112 зенитных ракет, заявили в Минобороны РФ Российские военные обнаружили в сирийской Думе химлабораторию боевиков Пушков: ракетная операция США в САР пронизана ложью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии272
США разместили в Греции ядерное оружие294
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда13
Засосало насмерть58
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1069
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение