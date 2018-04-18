Бондарев: Создать в Сирии высокоэффективную ПВО можно уже сейчас 

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что уже сейчас можно создать в Сирии высокоэффективную систему противовоздушной обороны. Такое мнение он высказал сегодня на пленарном заседании палаты.
"Создание в Сирии эшелонированной высокоэффективной противовоздушной обороны, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов от ударов средств воздушного нападения при помощи России, возможно уже сейчас", — сказал сенатор, подчеркнув, что поставки С-300 «отвечают сложившейся ситуации».