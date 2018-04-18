СМИ: Иран представил новую ракетную систему земля-воздух

ТАСС , 18 апреля. Иран представил новую систему ПВО «Камин-2» на военном параде по случаю Дня армии. Об этом в среду сообщило агентство IRNA

По информации агентства, система «Камин-2» предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на низкой высоте. Отмечается, что «Камин-2» — это усовершенствованная версия системы ПВО малого и среднего радиуса действия «Мерсад», разработанной Ираном в 2010 году.