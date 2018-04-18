Иран представил новую систему ПВО «Камин-2» 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Иран представил новую систему противоракетной обороны «Камин-2» в среду во время военного парада, приуроченного ко Дню Армии в стране, сообщает агентство IRNA.
По данным агентства, новая система способна поражать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте. Как отмечается, ПВО является обновленной версией комплекса «Мерсад».
В ходе мероприятия также были представлены последняя версия танка «Зульфикар», боевые машины, артиллерия и другие вооружения, говорится в сообщении.
В своем выступления на церемонии по случаю Дня Армии президент страны Хасан Роухани подчеркнул, что Иран не ищет конфликтов, однако «мир может соседствовать вместе с силой», отмечает агентство.