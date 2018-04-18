Иран представил новую систему ПВО «Камин-2»

По данным агентства, новая система способна поражать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте. Как отмечается, ПВО является обновленной версией комплекса «Мерсад».

В ходе мероприятия также были представлены последняя версия танка «Зульфикар», боевые машины, артиллерия и другие вооружения, говорится в сообщении.