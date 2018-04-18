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В Палестине прошли мероприятия в поддержку заключенных-палестинцев в Израиле
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В Палестине прошли мероприятия в поддержку заключенных-палестинцев в Израиле 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Рамаллах, 18 апреля /Синьхуа/ — Во вторник в разных районах Палестины прошли манифестации в поддержку палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.
17 апреля в Палестине отмечался День заключенных. Множество людей в секторе Газа, в городах Рамаллах и Вифлеем на Западном берегу реки Иордан провели демонстрации. Протестующие выкрикивали лозунги, держали в руках государственные флаги, плакаты и фотографии заключенных, призывая Израиль улучшить условия в тюрьмах, а международное сообщество — оказать давление на Израиль для освобождения заключенных-палестинцев.
Проходили также посвященные Дню заключенных выставки и мероприятия по рисованию граффити.
Премьер-министр Палестины Рами Хамдалла заявил, что израильское правительство должно нести ответственность за безопасность и жизнь заключенных-палестинцев. Он призвал мировое сообщество защищать права заключенных на основе соответствующих резолюций и Устава ООН.
Исламское движение сопротивления /ХАМАС/, «Исламский джихад», Народный фронт освобождения Палестины /НФОП/ и Демократический фронт освобождения Палестины /ДФОП/ также выступили с заявлениями в поддержку заключенных-палестинцев, отметив, что Палестина неизменно стремится к их освобождению.
День заключенных был установлен в память о первых освобожденных в 1974 году заключенных. По данным палестинской стороны, в настоящее время около 6,5 тыс. палестинцев содержатся в тюрьмах Израиля. —0—
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