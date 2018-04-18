Россия — картонный медведь

Нет сомнений в том, что президент Сирии и его режим не имеют никакого веса или значения ни для одной из сторон, поскольку стало очевидно, что он передал бразды правления своей страной России и ее президенту Путину. Без России, ее непосредственного участия в сирийском конфликте и гражданской войне с применением военной силы Асад не смог бы выжить до сегодняшнего дня.

Таким образом, удар был направлен на Россию в целом и президента Путина, в частности.

Я лично не исключаю, что вопрос о бомбардировке гражданских лиц с применением химического оружия был сфабрикован, и не вижу никаких разумных мотивов и целей, которые могли бы подтолкнуть сирийский режим (несмотря на свою жестокость и множество совершенных им преступлений) к тому, чтобы спровоцировать гнев Запада таким неоправданным нападением в то время, как ситуация складывалась в пользу Асада , а российский президент, который недавно встретился с лидерами Турции Ирана , объявил, что война завершилась в пользу сирийских властей. То, о чем он заявил, было близко к реальности, что подтвердили практически все средства массовой информации.

Таким образом, имеется достаточно факторов и доказательств того, что операция была преднамеренно спланирована, чтобы наказать президента России Владимира Путина и напомнить ему, что на международной политической сцене есть влиятельные игроки, которые имеют больший вес по сравнению с Россией и никогда не позволят ей вернуть себе влияние, которым когда-то пользовался Советский Союз. Они также хотели предупредить его, что российскому президенту недостаточно обладать интеллектом разведчика, поскольку война между разведслужбами завершилась вместе с распадом Советского Союза в 1991 году, и Россия не сможет выступить в качестве альтернативного центра силы, который способен конкурировать с Соединенными Штатами и их союзниками, навязав свое влияние в наиболее важном стратегическом регионе, лишенном больших запасов природных ресурсов, за исключением нефти.

Америка и ее союзники не могут позволить России строить свои военные базы в этом важном регионе и установить господство над восточным Средиземноморьем, центром Ближнего Востока и территорией у границ Израиля

Президент Путин вообразил, что в решающий момент может вмешаться и протянуть руку помощи неуверенному сирийскому президенту Башару Асаду, узаконить свое вмешательство в Сирии и предстать в качестве союзника законных властей, которые столкнулись с внутренним мятежом, поддерживаемым иностранными силами и ополченцами со всего мира, что предоставило Асаду оправдание для своих действий.

Однако российский лидер не учёл интересы великих держав во главе с Соединенными Штатами, и было недальновидно предполагать, что они будут бездействовать на фоне того, что предпринял Путин и к чему он стремился, предоставив ему свободу действия и ограничившись позицией наблюдателя. Действительно, Россия помогла этим державам избежать некоторых трудностей, с которыми они могли столкнуться, если бы вмешались напрямую. Но теперь, когда пришло время жатвы, они готовы вмешаться и собрать плоды того, что по своей глупости посеял Путин.

Кто считает, что американцы испытали боль при виде мирных жителей, в том числе детей, убитых при помощи отравляющих газов, и поэтому выступили против сирийского режима и наказали его?

Неужели мы забыли, что они делали с иракскими солдатами, побежденными в Кувейте , когда вертолеты стреляли в них и массово убивали, хотя они отступали и были разоружены?

Неужели они наказали себя за то, что бомбили убежища в Амарии и убивали тысячи детей и женщин?

Разве они, не моргнув глазом, не отправляли боевые самолёты, которые выпустили тысячи тонн пуль и отравляющие газы по старым районам Мосула, убив десятки тысяч невинных гражданских лиц?

На самом деле наблюдение за действиями всех правительств США подтверждает, что американская армия совершила больше преступлений против человечества, чем те, кто предположительно применил химическое оружие.

Проблема заключается в глупости некоторых лидеров, которые продолжают служить американским планам. По причине своего безумия и чрезмерного нарциссизма они совершают глупости, которые служат оправданием совершенным ими преступлениям.

Сегодня я вижу, что президент Путин находится в незавидном положении, и боюсь, что он может сделать необдуманный шаг. Следует полагать, что Америка и ее союзники подготовили определённый сценарий в ответ на любые российские действия, и цель каждого из них — втянуть Россию в смертельную ловушку.

Главная цель этого удара — предупредить всех о том, что Россия не может защитить своих партнёров и союзников, и если Путин хочет решить свои проблемы, он должен обратиться к Америке и принять во внимание ее стратегические интересы.