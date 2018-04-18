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Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции
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Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Burhan Ozbilici/AP
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране, сообщает Reuters.
Эрдоган заявил, что выборы состоятся 24 июня 2018 года. Это почти на полтора года раньше по сравнению с планировавшейся датой — выборы в Турции должны были пройти в ноябре 2019 года.
По словам главы Турции, стране срочно необходимо перейти к исполнительному президентству. Эрдоган также отметил, что он принял решение о проведении досрочных выборов после разговора с главой националистической партии MHP Девлетом Бахчели.
Ранее сообщалось, что Тайип Эрдоган назвал ракетные удары США, Великобритании и Франции в Сирии «запоздалым шагом».
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