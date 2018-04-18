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Новенькие краны из Костромской области отправились в подарок жителям Сирии
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Новенькие краны из Костромской области отправились в подарок жителям Сирии 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Известные автокраны «Галичанин», которые производят в Костромской области, отправились в Сирию, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромские краны туда передали как гуманитарную помощь — в числе прочей техники.
Автокраны будут работать в городе Дума (это Восточная Гута), которую на прошлой неделе освободили от боевиков. Правительство Сирии не контролировало ситуацию в городе около 7 лет.
Вместе с российскими военными в Думу вошла и колонна тяжелой инженерной техники и грузовики со стройматериалами. Среди них — и костромские «Галичане». Эти кадры обошли все российские телеканалы.
25-тонные краны были торжественно переданы в распоряжение местных властей. Они будут участвовать в восстановлении Думы.
Также Россия передала городу катушки с кабелем, трубы, доски — город серьезно пострадал в последние годы.
Кстати, ранее мы рассказывали, что в Костромской области сделали первый автокран в 100 тонн — помог рост цен на технику с Запада.
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