Новенькие краны из Костромской области отправились в подарок жителям Сирии

Известные автокраны «Галичанин», которые производят в Костромской области , отправились в Сирию , узнал KOSTROMA.TODAY. Костромские краны туда передали как гуманитарную помощь — в числе прочей техники.

Автокраны будут работать в городе Дума (это Восточная Гута), которую на прошлой неделе освободили от боевиков. Правительство Сирии не контролировало ситуацию в городе около 7 лет.

Вместе с российскими военными в Думу вошла и колонна тяжелой инженерной техники и грузовики со стройматериалами. Среди них — и костромские «Галичане». Эти кадры обошли все российские телеканалы.

25-тонные краны были торжественно переданы в распоряжение местных властей. Они будут участвовать в восстановлении Думы.

Также Россия передала городу катушки с кабелем, трубы, доски — город серьезно пострадал в последние годы.

Кстати, ранее мы рассказывали, что в Костромской области сделали первый автокран в 100 тонн — помог рост цен на технику с Запада.