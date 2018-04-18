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Марокко и США проводят совместные военные учения
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Марокко и США проводят совместные военные учения 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Рабат, 18 апреля /Синьхуа/ — Марокко и США в понедельник начали совместные военные учения в 6 марокканских городах. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном Генеральным штабом Королевских вооруженных сил Марокко во вторник.
В коммюнике отмечается, что на учениях «Африканский лев-2018» присутствуют военные наблюдатели из 14 стран Северной Америки, Европы и Африки. В течение 14 дней войска двух стран проведут маневры при участии наземных и воздушных сил, тренировки по воздушной транспортировке и тактические симуляции, а также специальные учения по борьбе с экстремистскими организациями. ВМС двух стран также проведут у берегов Марокко маневры совместно с авиацией.
В коммюнике указывается, что совместные учения способствуют укреплению военного сотрудничества между Марокко и США, обмену опытом и повышению способностей по координированию операций между разными видами войск. —0—
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