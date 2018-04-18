Бывший военный аналитик США раскритиковал удар коалиции по Сирии

Последний удар Запада по Сирии демонстрирует ложные представления американских политиков о том, что при помощи высокоточного оружия они могут свергать правительства и кардинально менять ход конфликтов, заявил РИА Новости аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни.

«Я думаю, что эти удары — типичный пример, показывающий, как мы ввели себя в заблуждение идеей, что наши сложные технологии дают нам революционную возможность видеть и понимать нашего противника, идентифицировать критические или жизненно важные пункты его деятельности», — отметил Спинни.

По мнению аналитика, владение высокоточным оружием создает особый тип мировоззрения как в военной, так и в политической сферах.

Эксперт считает, что увлеченность системами дальнего действия и высокоточным оружием породила в умах американских политиков идею, что они могут оказывать немедленное решительное воздействие на страны и конфликты по всему миру.