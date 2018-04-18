Ещё
Бывший военный аналитик США раскритиковал удар коалиции по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший военный аналитик США раскритиковал удар коалиции по Сирии 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Последний удар Запада по Сирии демонстрирует ложные представления американских политиков о том, что при помощи высокоточного оружия они могут свергать правительства и кардинально менять ход конфликтов, заявил РИА Новости аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни.
«Я думаю, что эти удары — типичный пример, показывающий, как мы ввели себя в заблуждение идеей, что наши сложные технологии дают нам революционную возможность видеть и понимать нашего противника, идентифицировать критические или жизненно важные пункты его деятельности», — отметил Спинни.
По мнению аналитика, владение высокоточным оружием создает особый тип мировоззрения как в военной, так и в политической сферах.
Эксперт считает, что увлеченность системами дальнего действия и высокоточным оружием породила в умах американских политиков идею, что они могут оказывать немедленное решительное воздействие на страны и конфликты по всему миру.
BFM.RU: последние новости
Минобороны назвало реальные цели ударов США по Сирии Глава ОЗХО объяснил, почему эксперты не могут начать работу в сирийской Думе Independent рассказала, от чего на самом деле пострадали жители Думы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях536
Нападение на школу произошло в Башкирии155
Украинские моряки пригрозили Порошенко338
Засосало насмерть12
Кобзона похоронят рядом с матерью269
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
00:57
Названы сроки блокировки Facebook в РФ
Интернет Наука и техника
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение