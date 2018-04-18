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Пять человек пострадали при атаке Израиля
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Пятеро человек ранены в результате удара армии Израиля по позиции ХАМАС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Hatem Moussa
Пять человек получили ранения в результате удара израильской армии по позиции движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.
"Пять палестинцев получили ранения различной степени тяжести в результате израильского удара по наблюдательной башне на восточной границе города Хан Юниса", — заявил аль-Кедра.
Ранее газета "Гаарец" сообщила, что израильская армия атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военных на границе с сектором Газа. По данным издания, во вторник израильский патруль подвергся обстрелу в районе южной границы анклава, "недалеко от того места, где проходят пятничные акции протеста". В результате обстрела никто из военных не пострадал. В ответ, как пишет газета, "израильские танки открыли огонь по наблюдательному пункту ХАМАС".
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