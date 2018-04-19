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Отец мальчика из Думы готов опровергнуть применение химоружия
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Отец мальчика из Думы готов опровергнуть применение химоружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готовы свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия», — заявил мужчина в общении с журналистами.
Ранее 11-летний сын Диаба в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своем задействовании в постановочных съемках видео о якобы имевших место химатаках правительственных войск в Думе. По словам подростка, за свою работу он получил еду — «финики и печенье».
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что фильм «России 24» с признанием мальчика покажут странам-членам Совбеза Организации.
"Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов (Совбеза ООН — прим. «РГ»), а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране", — заявил дипломат.
Напомним, что 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР. Поводом к атаке послужили данные о якобы имевшем место применении сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Дума.
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