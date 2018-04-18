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Совет ООН аккредитовал две правозащитные НКО по КНДР и Ирану
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Совет ООН аккредитовал две правозащитные НКО по КНДР и Ирану 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) аккредитовал две неправительственные американские организации, которые следят за соблюдением прав человека в КНДР и Иране, сообщается в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли на сайте постоянного представительства США при всемирной организации.
В феврале комитет ООН проголосовал против предоставления консультативного статуса НКО, однако во вторник совет одобрил доступ групп к ООН.
"Сегодня ООН проголосовала против отказа в доступе двух неправительственных американских организаций, которые работают в сфере прав человека", — сообщила Хейли.
Как отмечается, речь идет об организациях «Центр документации прав человека в Иране» (Iran Human Rights Documentation Center) и «Комитет США по правам человека в Северной Корее» (U. S. Committee for Human Rights in North Korea).
По словам американского постпреда, группы являются «объективными и ведущими» среди организаций, которые занимаются исследованием и защитой прав человека в КНДР и Иране.
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