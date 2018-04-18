Совет ООН аккредитовал две правозащитные НКО по КНДР и Ирану

В феврале комитет ООН проголосовал против предоставления консультативного статуса НКО, однако во вторник совет одобрил доступ групп к ООН.

"Сегодня ООН проголосовала против отказа в доступе двух неправительственных американских организаций, которые работают в сфере прав человека", — сообщила Хейли.

Как отмечается, речь идет об организациях «Центр документации прав человека в Иране» (Iran Human Rights Documentation Center) и «Комитет США по правам человека в Северной Корее» (U. S. Committee for Human Rights in North Korea).

По словам американского постпреда, группы являются «объективными и ведущими» среди организаций, которые занимаются исследованием и защитой прав человека в КНДР и Иране.