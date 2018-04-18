Зампостпреда США при ООН: Вашингтон обучил сирийцев заниматься разминированием в Ракке 

ООН, 18 апреля. /ТАСС/. США обучили группу сирийцев с тем, чтобы они занимались разминированием сирийской Ракки. Об этом заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, проведенном по требованию России для обсуждения гуманитарной ситуации в Ракке и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией, заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри.
"Разминирование Ракки является приоритетной задачей, — заявила она. — Информация о минной угрозе доведена до 40 тыс. местных жителей. Около 120 сирийцев прошли подготовку для проведения операций разминирования". «Это не простая задача, — признала она, — учитывая число неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после боевиков ИГ».
Ракка служила главным форпостом банд ИГ (террористическая группировка «Исламкое государство», запрещена в РФ) в Сирии. Она была освобождена 17 октября прошлого года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции «Силы демократической Сирии». Поддержку им оказывал военный альянс во главе с США.
Как отметил в начале нынешнего заседания Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, условия в Ракке не благоприятны для возвращения туда населения: в городе остаются неразорвавшиеся боеприпасы, инфраструктура разрушена, от 70 до 80% зданий разрушено, для 95% населения продовольственная безопасность не обеспечена.