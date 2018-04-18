Небензя: РФ предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте

"Россия в координации с Сирией предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования, пользуясь внешней поддержкой, несколько лет держали в заложниках мирное население", — сказал он.

"Для восстановления Восточной Гуты требуется адресное содействие международного сообщества, в том числе по линии ООН и ее профильных структур", — добавил Небензя.