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Небензя: РФ предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте
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Небензя: РФ предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте 

ТАСС 51 минуту назад
ООН, 18 апреля. /ТАСС/. Россия активно работает над восстановлением предместья Дамаска — Восточной Гуты, однако необходимо, чтобы и другие государства предоставили помощь, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
"Россия в координации с Сирией предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования, пользуясь внешней поддержкой, несколько лет держали в заложниках мирное население", — сказал он.
"Для восстановления Восточной Гуты требуется адресное содействие международного сообщества, в том числе по линии ООН и ее профильных структур", — добавил Небензя.
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