Небензя: РФ предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте 

ООН, 18 апреля. /ТАСС/. Россия активно работает над восстановлением предместья Дамаска — Восточной Гуты, однако необходимо, чтобы и другие государства предоставили помощь, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
"Россия в координации с Сирией предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования, пользуясь внешней поддержкой, несколько лет держали в заложниках мирное население", — сказал он.
"Для восстановления Восточной Гуты требуется адресное содействие международного сообщества, в том числе по линии ООН и ее профильных структур", — добавил Небензя.