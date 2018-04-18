Весь в папочку

Союзник России , большой друг Советского Союза — именно такой представляют себе Сирию россияне. На самом деле история взаимоотношений арабской республики и СССР полна драматичных эпизодов дружбы, предательства и компромиссов, выгодных прежде всего Дамаску и его бессменному хозяину — отцу Башара Асада , президенту Сирии Хафезу Асаду. Каким был всемогущий сирийский диктатор — вспоминает «Лента.ру»

Над разрушенной Хамой ревели самолеты. Под обломками изрешеченных зданий лежали сотни окровавленных трупов мирных жителей. Немногие выжившие, выбираясь из-под завалов и подвалов, не обращали на это внимания — они пытались бежать. В город победоносно входили правительственные войска, вооруженные силы легитимного, всенародно избранного президента.

«Мы победили террористов. Они изображали из себя мусульман и оскверняли мечети, делая из них склады оружия. Они устроили резню детей, женщин и стариков во имя ислама. Они преступники», — говорил президент Асад вскоре после завершения осады.

Город пал после месячной осады и непрекращающихся артиллерийских обстрелов жилых кварталов. Хаму сравняли с землей. Погибли около 40 тысяч человек, большинство — мирные жители. 1982 год подходил к концу. Хафез Асад находился на посту президента Сирии уже 12 лет.

Хафез Асад появился на свет у подножия сирийского хребта Нусайрийя в 1930 году, неподалеку от Латакии, уже тогда одного из главных сирийских портов.

Отец Асада был крестьянином и пользовался авторитетом в алавитской общине, к которой принадлежала его семья. Религиозная доктрина алавитов тщательно охраняется от чужаков, но в целом основывается на том, что племянника пророка Мухаммада Али ибн Аби Талиба они ставят выше самого пророка, чтят Христа и проводят множество ритуалов, скрытых от посторонних глаз. Стать алавитом нельзя — им можно только родиться.

Сирийские мусульмане в то время относились к алавитам с презрением: им не разрешали получать образование и занимать административные должности. Это было одной из причин, по которой отец Хафеза стремился сотрудничать с оккупировавшими Сирию французами. Благодаря коллаборационизму отца Хафез смог отправиться на учебу в Латакию и стал первым образованным человеком из Асадов. Когда встал вопрос о самостоятельной сирийской государственности, алавиты отправили в Париж письмо и просили не включать их в состав суннитской Сирии — его подписал и Хафез Асад. Однако французы страну покинули, проигнорировав просьбу.

Во время учебы Асад-младший сблизился с партией «Баас» , ратовавшей за объединение арабских стран и разрушение границ ближневосточных государств, прочерченных еще европейцами после Первой мировой войны по соглашению Сайкса-Пико. Помимо мощной националистической составляющей, в партии имелось и сильное социалистическое начало. Сближение Хафеза Асада с баасистами во многом было обусловлено его алавитским происхождением и невозможностью иначе продвинуться по карьерной лестнице.

Многие советские источники говорили об атеизме Хафеза, однако на деле он продолжал активные контакты с алавитской общиной и даже поднялся в религиозной иерархии. Помогал ему в этом принцип такийи — сокрытия веры. В последующие годы это не помешало Асаду вместе с однопартийцами из числа христиан и суннитов вступать в открытые столкновения с «Братьями-мусульманами»

С началом первой арабо-израильской войны в 1948 году у Асада появился шанс проявить себя на армейском поприще. Но судьба распорядилась иначе: на призывном пункте Хафеза сочли слишком юным и не отправили на фронт. Спустя два года ему удалось поступить в военное училище в Хомсе, одновременно он посещал летную школу в Алеппо и даже получил звание «Лучший пилот Сирии».

Авиация сыграла в судьбе Асада важнейшую роль. Во-первых, вслед за ним по военному пути пошли многие алавиты, ставшие впоследствии элитой сирийских военно-воздушных сил. Во-вторых, за отличные успехи Хафеза отправили на переподготовку в Египет , где он провел полгода во время Суэцкого кризиса. Именно там его заметили советские военные советники, которые организовали ему стажировку в Советском Союзе.

В СССР капитан Асад прибыл в 1957 году в качестве командира эскадрильи. Будущий президент Сирии оттачивал мастерство управления новейшим МиГ-17 на базе под Фрунзе (ныне Бишкек Киргизия ). В этом же училище побывали будущий президент Египта Хосни Мубарак и некоторые из будущих африканских вождей. В том же году Хафез женился на Анисе Махлюф, представительнице одной из самых влиятельных алавитских семей Сирии. Это способствовало росту авторитета и благосостояния Асада.

В 1958 году произошло объединение Египта и Сирии — появилась Объединенная Арабская Республика. В свете этого все политические партии в Сирии были запрещены. Кроме того, прошли репрессии среди военных. Асаду удалось избежать неприятностей и даже подняться в звании до капитана. История ОАР бесславно закончилась в 1961 году: сирийские военные свергли египетских ставленников и в одностороннем порядке вышли из союзного с Египтом государства.

Тем временем Хафез Асад продолжал расти по партийной линии: к началу 1960-х он возглавил военное крыло партии «Баас». А в 1963 году в стране произошел очередной государственный переворот. В результате правительство Назима аль-Кудси было свергнуто, всю власть в стране захватили баасисты. Асад принимал в перевороте непосредственное участие: вместе с лояльными частями он попытался захватить аэродром Думейр (который 14 апреля 2018 года якобы бомбили США и их союзники).

Победа соратников Асада в Сирии позволила ему занять пост командующего сирийскими военно-воздушными силами. Вскоре элита сирийской армии — авиация и разведка — практически полностью состояли из единоверцев Хафеза. Алавиты претендовали и на офицерские должности, ставшие вакантными после переворота 1963 года.

Оставалось дождаться повода для очередного переворота, и Асад проявил недюжинное терпение, прежде чем он представился. В 1964 году баасистское правительство попыталось провести в Сирии аналог коллективизации. Это не понравилось большей части населения Сирии, чем и воспользовались находившиеся в подполье «Братья-мусульмане». Очагом их восстания стал сирийский город Хама.

Баасисты не могли договориться, как подавить это восстание. Асад и его соратники из числа алавитов — в частности, начальник штаба Сирийской армии Салах Джадид — выступали против жесткого силового решения этой проблемы. В то же время консервативно настроенная часть военного крыла «Баас» — в частности, председатель Президентского совета Сирии Амин аль-Хафез — выступали за быстрое и жесткое подавление мятежа. Мягкость алавитов аль-Хафез воспринял как предательство и после разборки с «Братьями-мусульманами» собирался заняться алавитами.

Джадид и Асад не стали ждать и в феврале 1966 года устроили самый кровавый военный переворот в истории Сирии. В его результате отцы-основатели партии бежали в Ирак , а те, кто не успел этого сделать, были отправлены в тюрьмы. Салах Джадид фактически возглавил страну, хотя номинальным лидером являлся президент Нуреддин аль-Атаси. Хафез Асад занял пост министра обороны.

На фоне происходящего активизировался Советский Союз, который полюбил Сирию задолго до прихода Хафеза Асада к власти, время от времени снабжая арабскую республику оружием. Еще в 1956 году был подписан первый советско-сирийский контракт о поставке в Сирию танков Т-34, самоходных орудий СУ-100, БТР-152, зенитно-артиллерийских пушек калибра 37 миллиметров и гаубиц калибра 122 миллиметров. Поставки не прекратились даже когда Гамаль Абдель Насер создал на основе Египта и Сирии Объединенную Арабскую Республику. Более того, Т-34 сменились на более совершенные Т-54. После переворота 1966 года потоки оружия из Советского Союза только увеличились.

Агрессивная внешняя политика, проводимая Джадидом, не нравилась никому из соседей, за исключением Египта. Москва тоже была не в восторге, обеспокоенная наводнившими Сирию лозунгами о необходимости «народной войны» против Израиля . Однако ради возможности наносить визиты в сирийский порт Латакия на это закрывали глаза. Впрочем, сирийцы так и не дали Советскому Союзу создать там хоть какую-то инфраструктуру: это была просто суша, на которую могла ступить нога измученного краснофлотца.

Очередная война арабов и Израиля началась летом 1967 года. Этому предшествовал военный союз между Египтом и Сирией, а также попытки последней оставить Израиль без воды из реки Иордан. Советский Союз предостерегал стороны от открытого столкновения, но поддержка палестинцев и напряженность на границе демилитаризованной зоны все-таки привели к войне, которую Советский Союз фактически спровоцировал, сообщив арабским союзникам о планах Израиля нанести удар по Сирии.

Война продлилась с 5 по 10 июня 1967 года. В первый день Израилю удалось уничтожить всю авиацию противника, а в последующие дни нанести серьезный ущерб арабской коалиции, в которую входили Египет, Сирия, Иордания , Ирак и Алжир . Израиль был готов разбить арабов окончательно, но вмешались страны Запада и Советский Союз. Война закончилась.

«Впервые со дня основания Израиля мы сражались, как подобает сражаться. Невиданные прежде потери израильтян в живой силе, технике и духе убедили всех в нашей боеспособности», — заявил министр обороны Сирии Хафез Асад после окончания войны. По ее итогам Сирия лишилась Голанских высот, города Эль-Кунейтра и практически всей авиации. Погибло почти 70 тысяч арабов и чуть менее тысячи израильтян. Тем временем территория Израиля выросла в три раза, а число палестинских беженцев превысило 400 тысяч. Асад получил звание фельдмаршала.

Но это не удовлетворило политических амбиций Джадида и Асада. Осенью 1970 года Сирия поддержала палестинцев, поднявших восстание в Иордании: королевство дало им убежище, а они в благодарность устроили вооруженный мятеж, попытались убить монарха и узурпировать власть, де-факто разрушив Иорданию. Во время событий «черного сентября» на север Иордании из Сирии даже был отправлен бронетанковый корпус, однако эта одиссея закончилась бесславно: две танковые колонны потерялись и ночью столкнулись, после ожесточенного боя друг с другом, кончившегося ощутимыми потерями, обе вернулись в Сирию. Официальный Дамаск этого так и не признал, объяснив неудачу отсутствием поддержки с воздуха.

Эта авантюра сыграла на руку Асаду, который при помощи своего брата Рифата и давнего друга Мустафы Тласа, ставшего главой генерального штабы страны, совершил бескровный военный переворот. Этому способствовал высокий авторитет Асада среди сирийского офицерства, основу которого составляли алавиты. Джадида бросили в тюрьму, где он пробыл до самой смерти в 1993 году.

В ноябре 1970 года на десятом съезде партии «Баас» Хафез Асад был избран генеральным секретарем. В 1971 году Асад выиграл выборы и стал президентом Сирии и верховным главнокомандующим. Он был единственным кандидатом. Для президентства Асаду пришлось обойти сирийскую конституцию: при помощи иранских шейхов была издана фетва, утверждавшая, что алавиты все-таки мусульмане, а не язычники.

После прихода Асада к власти Советский Союз развернул в Восточном Средиземноморье значительные силы флота: боевые корабли, дизельные подлодки и другие суда, находившиеся в повышенной боеготовности. Кроме того, в страну было отправлено огромное число военных инструкторов и техники, была значительно усилена система ПВО — все это делалось ради того, чтобы предостеречь Израиль от нападения на сирийцев.

В Сирию поступали крупные партии ЗРК «Квадрат», боевых самолетов, танков Т-62 и другой техники.

Асад тем временем пытался строить из себя народного лидера и объединять страну: ездил по городам и селам, общался с местными жителями, провел ряд либеральных реформ, ослабил давление спецслужб на граждан. Однако вскоре подобная деятельность Асаду надоела, и он решил заняться любимым делом большинства диктаторов — построением культа личности. На руку сирийскому президенту сыграла смерть главного и единственного героя арабского национализма — Гамаля Абделя Насера. Асад пытался примерить эту роль, попутно окружая себя и свою семью ореолом избранности и называя в свою честь все, что подворачивалось под руку.

Главные должности в государстве и армии занимали исключительно алавиты. Предпочтение отдавалось родственникам Асада: его брат Рифат стал руководителем «боевых бригад», зять Аднан Махлюф фактически командовал президентской гвардией. Это способствовало росту коррупции и семейственности, а Сирия постепенно превращалась в одну из беднейших стран мира.

Летом 1973 года Асад и его египетский товарищ Садат решили сделать то, чего не смогли их предшественники: выиграть войну с Израилем. Решительности они набрались, правда, только к октябрю, а продлившиеся 18 дней военные действия вошли в историю как «война Судного дня». Победителем снова вышел Израиль. От полного разгрома Асада в очередной раз спас Советский Союз, развернувший в Дамаске новейшие системы ПВО, и отборная бронетанковая бригада под командованием брата Асада, расквартированная в столице.

На руку Сирии сыграло и охлаждение отношений СССР и Египта из-за мирного договора с Израилем. Фактически Сирия осталась последним союзником Советского Союза на Ближнем Востоке, хоть и крайне непостоянным. При помощи Советского Союза в 1973 году была построена плотина Табка на Евфрате, образовавшая водохранилище Аль-Асад, названное в честь президента Сирии. Благодаря этому сельское хозяйство, в котором было занято больше половины населения страны, получило новый импульс.

В 1974 году министр иностранных дел СССР Андрей Громыко летал в Дамаск аж три раза: расширение сотрудничества шло по всем фронтам. Все это не мешало Асаду время от времени говорить об «освобождении Иерусалима » и «создании Великой Сирии». Однако дальше слов эти дела не заходили.

Впоследствии Асад продолжал клянчить у Москвы деньги и вооружение. Осенью 1980 года он нанес визит главе советского государства Леониду Брежневу , 9 октября был подписал договор о дружбе и сотрудничестве, который подразумевал военную помощь Сирии в случае военного конфликта. В арабскую республику продолжали отправлять сотни советских специалистов, а в июле 1981 года в Средиземном море прошли советско-сирийские учения.

При этом другом советского народа Асада назвать было нельзя: заигрывая с Москвой, он налаживал отношения и с США. В июне 1974 года в Дамаск приезжал президент США Ричард Никсон , объявивший о восстановлении дипломатических отношений. А в период с 1975-го по 1978 годы США выделили Сирии большой кредитный транш и предоставили возможность покупать пшеницу в обмен на соглашения о разведке, добыче и последующей продаже сирийской нефти.

В 1976 году Хафез Асад в очередной раз решил попытать счастья на мировой арене и выступить великим дипломатом. К тому времени в соседнем Ливане чуть меньше года шла гражданская война. Страна, в которой мирно уживались сунниты, шииты, друзы и христиане-марониты, пострадала от наплыва буйных палестинцев, которых выгнали из Иордании за попытку свержения правительства.

Они воспользовались гостеприимством ливанцев и создали в стране «государство в государстве»: сформировали отряды головорезов и, набрав силу, де-факто бросили вызов официальной власти — потребовали передать основные рычаги правления мусульманам. Действовать решили привычным для себя способом — террором, убив лидера одной из христианских общин. Когда правые христианские бригады оказали боевикам сопротивление, завязалась гражданская война. Численно превосходящие силы мусульман терпели поражения от христианских боевых отрядов и попросили помощи у сирийцев — тогда-то Хафез Асад и выступил архитектором перемирия, фактически вылившегося в военную интервенцию. Советских патронов он об этой операции не уведомил, однако, по некоторым сведениям, получил «добро» от посла США в Дамаске.

Сирийские военные опрокинули вооруженые силы христиан и обратили их в бегство. Мусульмане взяли до 70 процентов территории страны, но христианам удалось перегруппироваться и нанести им масштабное поражение. В ответ выходцы из Палестины и их соратники устроили чистки среди мирного населения. Сирийцы не допустили окончательного разгрома мусульман. Все изменилось после Кэмп-Дэвидского мирного соглашения между Египтом и Израилем. Опасаясь поражения мусульман, сирийцы начали вооружать подконтрольных им палестинцев и не вняли требованиям христиан, призывающим убрать их оккупационные силы из Ливана. Пытаясь справиться с неминуемым наступлением мусульман, христиане тайно начали сотрудничать с Израилем.

В итоге Израиль вторгся в Ливан и оккупировал его южные районы, а сирийцы выбили законное правительство из страны и де-факто взяли над ней контроль. До 2005 года и народной революции Дамаск получил полный контроль над соседом.

Дальнейшие отношения с Дамаском после ливанской авантюры продолжались скорее по инерции: Советский Союз не хотел потерять одного из последних союзников на Ближнем Востоке. Поэтому Асада защищал даже советский генсек Андропов, организовавший осенью 1982 года поставку в Сирию усложненных ракетных комплексов «земля-воздух» (САМ-5) с радарным обеспечением, ракет СС-23 и около шести тысяч военнослужащих для организации новой системы ПВО и обучения сирийских бойцов. В том же году Сирия официально отказала СССР в строительстве военно-морской базы на своем побережье, посчитав это нецелесообразным. Забыл Асад и об обещании помочь в строительстве на территории своей страны советской сухопутной военной базы.

Тем временем у Хафеза Асада накопилось достаточно проблем внутри страны. Поражение в «войне Судного дня», повальная коррупция и экономический кризис вызывали недовольство у широких слоев населения. Впрочем, это не помешало Асаду выиграть президентские выборы 1978 года: он был единственным кандидатом.

Протестовали сирийцы и против дружбы с шиитским Ираном , ставшим после революции 1979 года одним из главных союзников режима Асада.

К началу 1980-х годов сирийские исламисты объединились в единую организацию — «Фронт исламского действия» — и даже организовали неудачное покушение на Асада. Проведенное властями расследование нашло виновника — иракского диктатора Саддама Хусейна, надежду объединиться с которым Хафез не оставлял уже несколько лет. В результате все отношения с Ираком были заморожены.

В ответ на зарождавшееся восстание в Сирии появились «роты национальной обороны», во главе которых встал брат Хафеза Рифат. Одновременно с этим в стране был принят закон, согласно которому принадлежность к исламистам каралась смертной казнью. Но репрессивных мер было недостаточно, чтобы полностью подавить восстание, очагом которого в феврале 1982 года стал город Хама.

Асад решил проблему, уничтожив Хаму вместе с исламистами и всеми его жителями с помощью авиации и артиллерии. Осада продолжалась весь февраль, при штурме города погибли более 40 тысяч человек. А «роты национальной обороны» довершили начатое, вырезав неугодных по всей стране. Положения дел в экономике это не исправило, однако выступления и мятежи удалось подавить.

Новая беда пришла, откуда не ждали: против Хафеза решился выступить его родной брат Рифат. Спустя год после подавления восстания исламистов у Асада-старшего обнаружились проблемы с сердцем, и он фактически отошел от управления страной. В Сирии был организован комитет из шести человек, в задачу которому вменялось управление страной.

В их число не вошел Рифат, которому подчинялись 55 тысяч сирийских военных, включая летчиков, артиллеристов и танкистов. Их не устроило такое положение дел, и вскоре сторонники младшего Асада заняли Дамаск. Началась война между силами, лояльными Хафезу и Рифату. Попутно первый пытался проводить либеральные реформы, чтобы хоть немного облегчить тяжелое экономическое положение страны.

В 1984 году братьев помирила их мать Наса Асад. Оправившийся от болезни Хафез пообешал Рифату пост вице-президента Сирии. В 1985 году Хафез выиграл третьи президентские выборы, где он снова был единственным кандидатом. Мир с братом оказался исключительно формальным: уже в 1986 года Рифата Асада выслали из Сирии. Впрочем, пост вице-президента он сохранял аж до 1998 года.

С протянутой рукой Асад ездил в Советский Союз и при Горбачеве. И в первый раз даже преуспел: в 1985 году СССР поставил в Сирию военные катера, несколько сот танков Т-80 и ракеты СС-23 с дальностью действия 500 километров, а спустя два года Дамаск заполучил новенькие МиГ-29.

Впрочем, платить по счетам Асад не любил. Военный долг Сирии перед СССР к концу 1980-х составлял около 15 миллиардов долларов, некоторые называют астрономическую сумму 80 миллиардов. И это было вполне объяснимо: Советский Союз интересовал Сирию исключительно как поставщик вооружения. Тем временем объемы советской торговли с Дамаском составляли менее двух процентов их валового оборота.

После этого отношения между СССР и Сирией охладели окончательно. Горбачев в присутствии Хафеза Асада заявил, что отсутствие дипломатических отношений между Сирией и Израилем ненормально. Вскоре Советский Союз распался, и потоки помощи Сирии остановились. Уже после развала СССР в Сирию поставили 300 танков Т-72С. Дальнейшее сотрудничество остановилось из-за огромного долга арабской республики за советские военные поставки.

В Сирии же практически ничто не менялось. По крайней мере, точно не становилось лучше: с начала в 1980-х Асад запретил ввоз в страну иностранной электроники, одежды, алкоголя и табака. Кроме того, нельзя было пользоваться факсами, спутниковыми антеннами, а впоследствии и мобильными телефонами. Все это ввозили в Сирию из Ливана. После восстания «братьев-мусульман» в Сирии ускорили судопроизводство: принятия решений редко занимало более 48 часов, а приговоренных к смерти вешали с утра на центральных площадях городов.

В 1990-х ради исправления бедственного положения Асад провел либерализацию экономики страны. В частности, были приняты меры по активизации частного сектора. Впрочем, проблем это не решило, и Дамаск был вынужден пойти на поклон к США. Так, в 1990 году Сирия согласилась присоединиться к операции коалиции против Ирака и даже направила туда бронетанковую дивизию. А в феврале 1991 года 17 тысяч сирийских военных принимали участие в операции «Буря в пустыне».

В 1991 году Асад выиграл четвертые президентские выборы, на которых он традиционно был единственным кандидатом. В эти годы Хафез задумался о преемнике, которым должен был стать его сын Басиль — блестяще образованный летчик, харизматик и любитель женщин. Однако спустя три года Басиль погиб в автомобильной аварии. У Асада осталась единственная надежда — сын Башар, учившийся на офтальмолога в Лондоне.

Свои последние, пятые выборы Асад выиграл в 1999 году. На них он, как всегда, был единственным кандидатом и набрал более 98 процентов голосов. Летом 1999 года Хафез Асад приехал в современную Россию и впервые встретился с Борисом Ельциным . Это не помешало Борису Николаевичу назвать его давним другом. Про долги арабской республики российский президент не упомянул и пообещал снабдить Сирию новейшим оружием. Тогда этот контракт оценивался в 2 миллиарда долларов, а сирийский долг, по самым скромным прикидкам, составлял 15 миллиардов долларов. Во многом подобные уступки были обусловлены тем, что Сирия оказалась единственной мусульманской страной, поддержавшей позицию России по югославскому вопросу.

Жак Ширак. В последние годы своей жизни Асад страдал от онкологических заболеваний и был не в состоянии работать более двух часов в день. Он умер от сердечной недостаточности 10 июня 2000 года во время разговора с премьером оккупированного Ливана. Президент России Владимир Путин на его похороны не поехал, среди мировых лидеров на них присутствовал только президент Франции

На следующий день после смерти Асада его сыну присвоили звание генерал-лейтенанта и назначили верховным главнокомандующим, но уже в июле 2000-го Башар Асад стал маршалом, не выиграв ни одного сражения и даже не имея военного образования. Величали его и доктором, хотя он не успел получить медицинского диплома. На выборах Асад получил 97,29 процента голосов и стал президентом. Впереди было чуть больше десяти лет относительного спокойствия.