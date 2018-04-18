Ещё
Центр по примирению: более тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр по примирению: более тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
ХМЕЙМИМ, 18 апреля. /ТАСС/. Более тысячи жителей сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Хомс и Восточной Гуты за сутки вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий, сообщил в среду начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал— майор Юрий Евтушенко.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 210 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 520 человек, в Восточную Гуту — 347 человек", — сказал он. В свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 тыс. 352 жителя Восточной Гуты.
Российскими военными за прошедшие сутки разминировано шесть домов и придомовых территорий. Обезврежено восемь самодельных взрывных устройств. Ремонтными бригадами восстановлено водо— и электроснабжение на территории общей площадью 19 тыс. кв. м. Ведется работа по восстановлению медицинской инфраструктуры. Кроме того, в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Суэйса в провинции Эль-Кунейтра к режиму прекращения боевых действий.
"В рамках ранее достигнутых договоренностей представители незаконных вооруженных формирований в городе Думейр передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами, один пикап с зенитной установкой, семь пулеметов, один миномет, средства радио— и спутниковой связи", — говорится в сообщении.
Кроме того, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 70 сирийцам, в том числе 20 детям.
Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 119 человек с личным имуществом.
ТАСС: последние новости
Марин Ле Пен усомнилась в том, что Франция действительно бомбила объекты в Сирии Выходцы из Сирии устроили митинг против американской агрессии у посольства США в Брюсселе Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО205
СК показал результаты расследования по Скрипалям92
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Россия нашла способ защититься от санкций416
Больной раком Караченцев дорого обходится жене21
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение