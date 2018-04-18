Центр по примирению: более тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 210 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 520 человек, в Восточную Гуту — 347 человек", — сказал он. В свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 тыс. 352 жителя Восточной Гуты.

Российскими военными за прошедшие сутки разминировано шесть домов и придомовых территорий. Обезврежено восемь самодельных взрывных устройств. Ремонтными бригадами восстановлено водо— и электроснабжение на территории общей площадью 19 тыс. кв. м. Ведется работа по восстановлению медицинской инфраструктуры. Кроме того, в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Суэйса в провинции Эль-Кунейтра к режиму прекращения боевых действий.

"В рамках ранее достигнутых договоренностей представители незаконных вооруженных формирований в городе Думейр передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами, один пикап с зенитной установкой, семь пулеметов, один миномет, средства радио— и спутниковой связи", — говорится в сообщении.

Кроме того, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 70 сирийцам, в том числе 20 детям.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 119 человек с личным имуществом.