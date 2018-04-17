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Более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки
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Более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки 

РИА Новости 1 час назад
ХМЕЙМИМ, 17 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 637 человек, в Восточную Гуту — 422 человека", — сказал он.
Евтушенко добавил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.
Также начальник Центра отметил, что ЦПВС обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 168 тонн.
Кроме того, как сообщает Евтушенко, Центром проведена благотворительная акция в городе Алеппо. Жителям передано более одной тонны свежего хлеба.
Российские военные врачами за сутки оказали медицинскую помощь 84 сирийцам, в том числе 37 детям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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