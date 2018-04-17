Силы Йемена не готовят наступление на порт Ходейда, заявил постпред при ООН

На заседании Совета Безопасности ООН во вторник спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил об интенсификации военных операций в провинции Саада и продолжении столкновений и авиаударов в других провинциях — Сана Таиз , Эль-Джауф, Мариб , Ходейда. Он выразил беспокойство в связи с появлением неподтвержденных сообщений о перемещении сил в Йемене и заявил, что активная военная операция в Ходейде «может скоро начаться».

Отвечая на вопрос журналистов о том, готовится ли военное наступление на Ходейду, постпред Йемена сказал: «Как я понимаю из всех комментариев, от моего правительства, у нас нет намерений наступать на Ходейду мы располагаемся в прилегающих к Ходейде районах, в пригородах Ходейды».